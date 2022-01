Dove abbattere i pini a Fortnite

È un gioco elettronico.Il festival invernale è terminato e i giocatori sono tornati a macinare il gioco con missioni stagionali. Una delle sfide di cinque settimane di questa stagione richiede ai giocatori di raccogliere cinque pini di legno sulla mappa.

pini in È un gioco elettronico.s Il capitolo tre è una nuova aggiunta che funziona in modo diverso dai normali alberi del gioco. Sembrano alberi normali, ma il loro tronco è marrone chiaro. Inoltre, si trovano principalmente nelle aree innevate sulla mappa. Gli alberi di solito scompaiono nel nulla dopo il raccolto, ma i pini sopravvivono mentre il loro legname cade a terra o galleggia sull’acqua. Quando gli alberi rotolano su altri alberi, li sradicano.

I giocatori hanno escogitato diverse strategie per utilizzare questi alberi unici nelle partite, come distruggere deliberatamente gli alberi Perché il legno uccide tutti i nemici vicini cadono su. Alcuni giocatori usano anche gli alberi per viaggiare sull’acqua.

Dopo aver completato la sfida settimanale, i giocatori potrebbero dover competere con altri giocatori nello stesso bioma per raccogliere questi alberi. Ma c’è un luogo in particolare con un gran numero di pini e i giocatori possono usarlo facilmente per completare questo compito.

Schermata tramite Epic Games

A nord-est di Camp Cuddle, è possibile utilizzare diversi pini per completare questa sfida in pochi secondi. Dopo aver completato la missione, i giocatori verranno ricompensati con 25.000 XP per aver inviato il Battle Pass.