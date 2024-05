Il comitato di revisione delle forze dell'ordine dei cittadini sta cercando candidati – Contea di San Diego

Il Citizens Law Enforcement Review Board (CLERB) della contea sta cercando candidati per coprire un posto vacante nel suo consiglio.

Fondato nel 1990, il CLERB indaga sulle denunce dei cittadini contro i delegati dello sceriffo e gli agenti di sorveglianza della contea di San Diego.

L'attuale posto vacante è nel Distretto di vigilanza 4, che comprende le città di Lemon Grove e La Mesa, parti della città di San Diego e comunità prive di personalità giuridica tra cui Casa de Oro-Mount Helix, Rancho San Diego e Spring Valley.

Gli undici membri del CLERB comprendono due membri per ciascuna delle cinque regioni di vigilanza. L'XI è generalmente selezionato da una qualsiasi delle cinque province. Il Consiglio dei supervisori della contea nomina i membri del CLERB per un mandato di tre anni che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

CLERB indaga anche sulle morti legate alle azioni di agenti giurati e agenti di sorveglianza. Il Comitato di revisione fornisce risultati consultivi sui reclami e raccomanda modifiche alle politiche e alle procedure allo sceriffo, al responsabile della libertà vigilata e al consiglio delle autorità di vigilanza.

Candidati:

Deve essere un elettore registrato nella contea di San Diego.

Non può essere un dipendente della contea.

Non può essere affiliato alla contea.

Attualmente non può ricoprire la carica di agente giurato delle forze dell'ordine.

Servire per un periodo di tre anni per non più di due mandati interi consecutivi.

È necessario partecipare a una riunione CLERB prima di presentare domanda per il posto vacante.

Il percorso formativo dovrà essere completato entro tre mesi dalla nomina.

Lunedì 3 giugno inizierà la prima verifica delle domande. Le persone che hanno presentato una domanda CLERB negli ultimi 12 mesi hanno ancora la domanda in archivio presso il cancelliere del consiglio delle autorità di vigilanza e saranno prese in considerazione per l'apertura, quindi non dovranno presentare nuovamente domanda.

(Sir Milo Loftin/Ufficio comunicazioni della contea di San Diego)N