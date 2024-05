Abbraccia gli esuli nell'Operazione Honor Exile in Halo Infinite

GameSpot potrebbe ricevere entrate da partnership di affiliazione e pubblicità per la condivisione di questi contenuti e da acquisti tramite collegamenti.



Halo Infinite ha ufficialmente iniziato la sua quarta operazione dell'anno. A differenza di Operation Yappening II o Cyber ​​​​Showdown III, 343 Industries si tiene lontano dai cosmetici appariscenti e si appoggia maggiormente all'estetica del principale antagonista del gioco, Banish. Nella tradizione di Halo, questo pass di battaglia non scadrà mai, quindi non devi preoccuparti di completarlo prima che esca il successivo.

Una volta effettuato l'accesso al gioco, Banish Honor si sbloccherà automaticamente. Come le altre operazioni, introdurrà anche nuovi contenuti nel gioco, il primo dei quali include un'ondata di nuovi equipaggiamenti per personalizzare il proprio Spartan. Inoltre, 343 sta introducendo una nuova funzionalità chiamata The Exchange, che offre ai giocatori un nuovo modo di sbloccare contenuti gratuiti che potrebbero essersi persi in passato. I giocatori possono sbloccare questi oggetti tramite Spartan Points, una valuta gratuita assegnata dopo aver completato varie missioni di gioco. Inoltre, nuovi contenuti arriveranno nella Fucina, tra cui diversi oggetti relativi alle inondazioni.

Come altre operazioni, non avrai bisogno di spendere soldi veri per partecipare a Banish Honor perché è gratuito. Ma puoi spendere crediti, la valuta premium di Halo Infinite, per salire di livello e sbloccare oggetti esclusivi. Coloro che spendono 500 punti sbloccheranno la corazza Fuego Flame. Inoltre, coloro che spendono 2.000 crediti sbloccheranno immediatamente tutto, inclusa la corazza Fuego Flame.

Di seguito è riportata una galleria che offre uno sguardo più ravvicinato a tutto ciò che puoi sbloccare in Halo Infinite Banish Honor.