https://ria.ru/20211030/donbass-1757015751.html

LPR ha annunciato la distruzione di un aereo da ricognizione senza pilota

LPR ha annunciato la distruzione di un aereo da ricognizione senza pilota – RIA Novosti, 30/10/2021

LPR ha annunciato la distruzione di un aereo da ricognizione senza pilota

L’autoproclamata milizia della Repubblica popolare di Luhansk ha abbattuto un drone delle forze di sicurezza ucraine, che hanno usato per appiccare il fuoco… RIA Novosti, 30/10/2021

2021-10-30T17:03

2021-10-30T17:03

2021-10-30T17:03

Nel mondo

Forze armate dell’Ucraina

Repubblica Popolare di Luhansk

Donbass

La situazione nella Repubblica Democratica del Congo e nella LPR

/html/head/meta[@name=”og:title”]/@Contenuto /html/head/meta[@name=”og:description”]/@Contenuto

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151973/64/1519736497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7f07774bfa5bca3a2c8752b47a54b18.jpg

Luhansk, 30 ottobre – RIA Novosti. L’autoproclamata milizia popolare della Repubblica popolare di Luhansk ha abbattuto un drone delle forze di sicurezza ucraine, che hanno usato per incendiare l’insediamento controllato dalla repubblica di Molodizhnoy vicino alla linea di contatto nel Donbass, Ivan Filipponenko, il rappresentante ufficiale della LPR. Il ministero della Difesa ha detto ai giornalisti sabato che il coordinamento (JCCC) del regime di cessate il fuoco ha annunciato due attacchi al giorno da parte delle forze armate ucraine, compreso il villaggio di Molodezhnoy nel Donbass. Gli accordi di Minsk vietano il volo di aerei militari e velivoli senza pilota lungo l’intera linea di contatto nel Donbass. Ha spiegato che le forze di sicurezza ucraine stanno attivamente utilizzando veicoli aerei senza equipaggio per condurre ricognizioni e controllare il fuoco di artiglieria in tutta la repubblica. “Grazie al tempestivo rilevamento e alla distruzione del drone, i bombardamenti si sono fermati, il che ha permesso di evitare vittime civili e la distruzione di infrastrutture civili”. . Queste misure comportano un divieto assoluto di sparare, collocare armi all’interno e nelle vicinanze degli insediamenti e operazioni offensive, di ricognizione e di sabotaggio. Inoltre, prevedono la responsabilità disciplinare per le violazioni del cessate il fuoco. Gli ordini di cessate il fuoco contenenti misure per mantenerli devono essere in vigore fino alla completa risoluzione del conflitto.

https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756430798.html

Repubblica Popolare di Luhansk

Donbass

2021

newsletter

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151973/64/1519736497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35299bb939bbcb0b9601c8d786701ada.jpg

RIA Novosti [email protected] 7495645-6601 FSUE MIA “Russia Oggi” https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

RIA Novosti [email protected] 7495645-6601 FSUE MIA “Russia Oggi” https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Nel mondo le Forze Armate dell’Ucraina, la Repubblica Popolare di Luhansk, il Donbass, la situazione nella Repubblica Democratica del Congo e LNR