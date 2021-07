Notizie 24 | 3 nuove funzionalità per iPhone con il nuovo sistema “iOS” (video)

Apple ha rivelato tre nuove funzionalità che avrà l’iPhone, tra le altre funzionalità che verranno fornite con il nuovo sistema iOS.

La società ha confermato che queste funzionalità renderanno il telefono più pratico, sottolineando che queste funzionalità sono in fase di test con le versioni beta del sistema “iOS 15”.

Apple ha dotato il suo telefono di una funzione chiamata “Riepilogo notifiche”, per eliminare il problema delle notifiche ricorrenti, poiché questa funzione raccoglie le notifiche in arrivo sul telefono dell’utente per visualizzarle in un unico file e ad intervalli di tempo determinati da lui stesso.

E ha indicato, secondo “Russia Today”, che questa caratteristica farà sì che il proprietario del telefono si concentri maggiormente sul lavoro, senza distrazioni dovute alle frequenti notifiche ricevute.

Per quanto riguarda la seconda caratteristica che l’azienda ha rivelato, è stata la funzione “Voice Isolation”, che migliora la qualità del suono nelle chiamate, isolando il rumore esterno nelle moderne cuffie Bluetooth wireless durante le chiamate video e vocali.

Apple ha indicato che questa funzione consente al telefono di identificare i suoni ambientali e i rumori esterni durante le chiamate e di isolare questi suoni in modo che la voce del chiamante sia chiaramente visibile durante la chiamata.

Ha inoltre rivelato la terza caratteristica rappresentata dalla funzione Wide Spectrum, che raccoglie i suoni che circondano l’utente durante le chiamate per consegnarli chiaramente al destinatario della chiamata, ad esempio, se il chiamante sta ascoltando una canzone specifica, ad esempio, e vuole ascoltarlo per il destinatario della chiamata, quest’ultimo potrà ascoltarlo chiaramente grazie a questa funzione.