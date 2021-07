Funzionalità importanti che gli utenti di iPhone otterranno con il nuovo iOS

Apple ha annunciato che sta testando una serie di nuove funzionalità che renderanno l’iPhone più pratico con l’arrivo del prossimo sistema iOS.

Tra le funzionalità più importanti che Apple ha iniziato a testare con le versioni beta di iOS 15 c’è la funzione di isolamento vocale che migliora la qualità del suono nelle chiamate.

La suddetta funzione riconosce i suoni circostanti e i rumori esterni durante le chiamate e isola questi suoni in modo che la voce del chiamante sia chiaramente visibile solo durante la chiamata.

Secondo Apple, l’attivazione di questa funzione e l’utilizzo delle funzioni di isolamento acustico esterno nelle moderne cuffie Bluetooth wireless fornirà un suono molto chiaro durante le videochiamate e le chiamate vocali.

Apple sta anche testando con le versioni di prova di iOS 15 una funzionalità chiamata Wide Spectrum che funziona in modo inverso rispetto al principio della prima funzionalità e raccoglie i suoni che circondano l’utente durante le chiamate per consegnarli chiaramente al destinatario della chiamata, se il chiamante è ascoltando una determinata canzone, ad esempio, e vuole ascoltarla per il destinatario della chiamata, quest’ultimo potrà ascoltarla chiaramente.

leggi di più

Il prossimo software per iPhone include un’importante funzione chiamata Riepilogo notifiche e questa funzione raccoglie le notifiche ricevute sul telefono dell’utente per visualizzarle in un unico file e ad intervalli determinati da lui stesso, il che aiuta il proprietario del telefono a concentrarsi sul lavoro, ad esempio, e eliminare il problema delle notifiche ricorrenti.

Fonte: ixbit