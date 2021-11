Un importante concorrente di Snapdragon?

i tuoi media Da due anni è protagonista, con Dimensioni 1000 serie e Dimensioni 1200 Fai un sacco di grugniti. Ma la verità è che questi chip svolgono ancora un ruolo secondario nella serie Snapdragon 800, con i produttori di dispositivi che scelgono la serie Snapdragon 865 e la famiglia Snapdragon 888 per i loro telefoni premium.

Il progettista di chip taiwanese ha appena lanciato il processore Dimensity 9000 e si rivolge specificamente a questi nuovi chipset nei processori Qualcomm di alto livello.

Finbar Moynihan, Vice President e General Manager Marketing di Mediatek, ha dichiarato in un’intervista a Insalata Android.

“Ad essere onesti, penso che Mediatek non abbia mai giocato al vero livello degli smartphone. In una certa misura, il nostro concorrente ha avuto questo campo di gioco per sé da molto tempo”.

Moynihan ha aggiunto che questa non sarebbe una strategia “uno contro uno” e che richiederebbe un “investimento sostenibile pluriennale” da parte di Mediatek. Che aspetto ha questo nuovo processore? Dimensioni 9000: carne e patate Per cominciare, questo è il primo chipset per smartphone basato sul processo a 4 nm di TSMC, che è essenzialmente un processo migliorato per il processo a 5 nm. Quindi questo dovrebbe consentire alcuni miglioramenti dell’efficienza e delle prestazioni fuori dagli schemi.

Questo è anche il primo processore Mediatek con un core della CPU serie Cortex-X e ha le ultime novità Core CPU ArmV9. Stai ottenendo una configurazione CPU octa-core composta da una CPU Cortex-X2 a 3,05 GHz, tre CPU Cortex-A710 a 2,85 GHz e quattro core Cortex-A510 assetati di energia a 1,8 GHz.

L’azienda è molto ottimista sulle capacità del Cortex-X2, affermando un aumento delle prestazioni del 35% e un aumento dell’efficienza del 37% rispetto al Cortex-X1 nel processo a 5 nm. Ovviamente, il vero test sarà contro altri prodotti a 4 nm, ma questa configurazione della CPU deve ovviamente essere nello stesso campo dei seguenti processori Samsung e Qualcomm.

Mediatek si è anche assicurato di sottolineare che il suo nuovo processore ha 8 MB di cache L3 e 6 MB di cache a livello di sistema (SLC). In confronto, lo Snapdragon 888 vanta 4 MB di cache L3 e 3 MB di SLC. READ 20% di etanolo nel petrolio... obiettivo 2025

Dimensity 9000 sembra una grande spinta per Mediatek, ma dovremo aspettare il lancio dei chip concorrenti per avere un’idea migliore.

Mediatek Dimensity 9000 utilizza anche un file Mali- G710 GPU MC10 – Ottimo posto per le prestazioni di Arm per la sua nuova grafica principale. Questa è l’ultima GPU nel portafoglio Arm e il progettista dei chip afferma che la sua implementazione porterà a un aumento delle prestazioni del 35% e un aumento dell’efficienza del 60% rispetto al processore Snapdragon 888. Ma questo è un guadagno significativo se confermato, anche se il vero punto di confronto sarebbe contro il prossimo processore Qualcomm.

Vale anche la pena notare che l’implementazione della GPU Arm dell’azienda è storicamente rimasta indietro rispetto a Samsung e Huawei. Ad esempio, Exynos 2100, Kirin 9000 e Exynos 1080 di fascia media superiore utilizzavano tutti una GPU più recente rispetto al Dimensity 1200 e con core più ombreggiati. Nel dire ciò, altri fattori come la velocità di clock della GPU e ad un certo punto diventa uno stato di rendimenti decrescenti man mano che aggiungi più core nel mix. Ma siamo ansiosi di vedere i risultati della GPU nel mondo reale per determinare se questa implementazione è OK.

Dimensioni MediaTek 9000 Dimensioni MediaTek 1200 processore Dimensioni MediaTek 9000 : 1x Cortex-X2 a 3,05 GHz

3x Cortex-A710 a 2,85 GHz

4x Cortex-A510 1,8 GHz Dimensioni MediaTek 1200 : 1x Cortex-A78 @ 3GHz

3x Cortex-A78 2,6 GHz

4x Cortex-A55 a 2GHz GPU Dimensioni MediaTek 9000 : Braccio Mali-G710 MC10 Dimensioni MediaTek 1200 : Braccio Mali-G77 MP9 un’offerta Dimensioni MediaTek 9000 : 180 Hz a FHD + Dimensioni MediaTek 1200 : 168 Hz a FHD +

90 Hz a QHD + apprendimento automatico Dimensioni MediaTek 9000 : APU 5.0

sei core Dimensioni MediaTek 1200 : APU 3.0

sei core modem Dimensioni MediaTek 9000 : Architettura Helio M80

Sotto i 6 GHz Dimensioni MediaTek 1200 : Helio M70 5G

Sotto i 6 GHz telecamera Dimensioni MediaTek 9000 : Singolo da 320 MP

32 MP + 32 MP + 32 MP tripla

Registrazione 8K/24fps Dimensioni MediaTek 1200 : 200 MP singolo

32 MP + 16 MP doppio

Registrazione 4K/60fps in lavorazione Dimensioni MediaTek 9000 : 4 nm Dimensioni MediaTek 1200 : 6nm

Secondo la generazione precedente Dimensity 1200, Mediatek afferma che il ray tracing basato su software mette in mostra anche il Dimensity 9000. Tuttavia, l’azienda afferma anche di aver lavorato per implementare il ray tracing tramite Vulkan per Android sul nuovo processore.

“Quindi non pensiamo che sarà ‘mainstream’ quest’anno o il prossimo, anche nei giochi mobili in particolare”, ha spiegato Moynihan. Ma è importante lavorare con l’ecosistema per iniziare a svilupparlo, perché è una tecnologia importante. Credo che le future generazioni di core grafici aggiungeranno più supporto hardware.”

Ad ogni modo, il nuovo processore Dimensity ottiene anche una CPU di quinta generazione per le attività di apprendimento automatico. Questa parte ottimizzata per il silicio è un design hexa-core, con quattro core di prestazioni e due core di efficienza per attività meno faticose. Mediatek ritiene che vedrai un aumento delle prestazioni del 400% e un aumento dell’efficienza del 400% rispetto all’APU di terza generazione presente nel Dimensity 1200. Il supporto multimediale ottiene una spinta Il Dimensity 9000 non scherza nemmeno con lo spazio multimediale, a cominciare dalle capacità della fotocamera. Il processore del segnale di immagine Imagiq 790 vanta 9 Gbps (due volte di più rispetto alla generazione precedente), e questo sembra essere messo a frutto.

Per cominciare, il nuovo processore ora supporta una risoluzione massima di una singola fotocamera fino a 320 MP, nonché il supporto hardware per una configurazione della fotocamera da 32 MP + 32 MP + 32 MP.

Una delle principali caratteristiche mancanti al top di gamma di Mediatek era la registrazione 8K, ma il nuovo chipset ora supporta anche la registrazione video 8K/24fps. Supporta anche tre flussi di registrazione HDR 4K simultanei e video HDR a tripla esposizione 4K. Altrimenti, ottieni ancora AV1 La decodifica è qui (ma non c’è ancora il codec AV1). Contatti e altro Un chipset per smartphone non significa nulla senza connettività, ma il Dimensity 9000 offre un modem 5G basato sulla sua architettura M80. Questa versione presenta 16 funzioni, aggregazione bus 3CC (supporta velocità fino a 7 Gbps) e la tecnologia PowerSave dell’azienda per migliorare la durata della batteria.

Sfortunatamente, nonostante sia basato sull’azienda Il primo modem mmWaveA questo punto, il modem Dimensity 9000 supporta solo la connettività 5G sub-6 GHz. Tuttavia, la società ha riconosciuto che vedremo di più sull’hardware mmWave e sul suo lancio nel 2022.

Altre caratteristiche degne di nota includono il supporto Bluetooth 5.3, funzionalità Wi-Fi 6E, navigazione GNSS completa e supporto RAM LPDDR5X da 7500 Mbps.

Mediatek ci ha anche assicurato che il chipset supporta un file Architettura delle risorse aperte Dimensity 5G (DORA), offrendo ai produttori di hardware un accesso software più vicino al processore. Questa iniziativa consente anche ai produttori di dispositivi di etichettare questi processori modificati, come Dimensity 1200-AI e Vivo Dimensity 1200-Vivo di OnePlus. Quindi si presume che saranno presenti marchi simili per Dimensity 9000.

L’azienda ha confermato che sta già campionando il SoC per i clienti in questo momento, ma quando vedremo l’hardware effettivo, allora?

“Penso che realisticamente probabilmente guarderemo alla fine del primo e del secondo trimestre del prossimo anno”, ha detto Moynihan del primo lancio del dispositivo, suggerendo che potremmo vedere i rilasci dopo il capodanno cinese (1 febbraio 2022).

Cosa ne pensi di Dimensione 9000? Fatecelo sapere portando il sondaggio in cima alla pagina.