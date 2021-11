50% di sconto sull’edizione New Horizons Monopoly

Ogni prodotto è stato selezionato in modo indipendente dalla nostra redazione. Potremmo ricevere commissioni da alcuni link a prodotti in questa pagina. Le offerte promozionali sono soggette alla disponibilità e ai termini del rivenditore.

Anche una versione del classico gioco da tavolo Monopoly basato sull’enorme videogioco per Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons, lanciato all’inizio di quest’anno, ha riscosso un enorme successo. Nel momento in cui scrivo, è anche in vendita Qui a Walmart A soli $ 12,50 (50% di sconto). L’affare era anche disponibile qui su amazon prima della vendita. Tieni d’occhio questo link per il rifornimento.

Secondo la confezione, la versione Monopoly di Animal Crossing di Hasbro imiterà la versione per Nintendo Switch consentendo ai giocatori di esplorare isole, raccogliere risorse e guadagnare miglia Nook. Completerai le missioni dell’isola, incontrerai gli abitanti del villaggio e farai acquisti da Nook’s Cranny usando le campane, la valuta del gioco. Le caratteristiche sono state sostituite da pesci, insetti, frutti e fossili. Il giocatore con il maggior numero di miglia alla fine del gioco vince.

Se sei un veterano della versione Nintendo Switch di Animal Crossing: New Horizons, la versione del gioco da tavolo potrebbe essere una svolta divertente su ciò che già conosci e ami. Inoltre, è carino, specialmente i gettoni degli abitanti del villaggio.

In una nota correlata, Hasbro e Nintendo hanno anche recentemente collaborato a una versione Super Mario di The Game of Life. In questa versione classica, puoi giocare come Mario, Luigi, Peach o Yoshi e girare per vincere una battaglia contro Bowser. Hasbro Game of Life: Super Mario Edition è disponibile su ordinazione qui su amazon Ora per $ 26,88.

Mario e i suoi amici si muoveranno sul tabellone, raccogliendo monete e potenziamenti lungo il percorso. Puoi anche giocare a mini giochi durante il tuo viaggio come Paper Scissors, Thumb Wars e Spin-Off. “Mentre si avvicinano al castello di Bowser, i giocatori acquisteranno anche stelle per aumentare il loro turno in battaglia; ogni stella raccolta aggiunge un punto al turno totale e i giocatori dovranno girare più di 12 per sconfiggere Bowser e vincere la partita.”