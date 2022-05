Zelda: Twilight Princess HD Dev “adorerà” cambiare il gioco

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Non verrà lanciato su Nintendo Switch quest’anno e non lascia i fan di Zelda con niente da aspettarsi davvero con impazienza nel 2022. Una voce è Vimini del vento E principessa del crepuscolo Riempirai questo vuoto.

È interessante notare che se sono stati rilasciati su Switch, Tantalus, il team che originariamente ha lavorato con Nintendo su Twilight Princess HD per Wii U, presumibilmente non è stato chiesto. In una nuova puntata di Podcast di frammenti di silicioAl CEO di Tantalus, Tom Crago, è stato chiesto se Nintendo avesse contattato lo sviluppatore australiano in merito a Twilight Princess HD per Switch.

Ecco cosa ha detto, secondo Nintendo Everything:

“No, e guarda, ovviamente ci piace farlo [Zelda: Twilight Princess HD]Ma non era una priorità per Nintendo, o almeno non nelle conversazioni che hanno avuto con noi.

“Il modo in cui lavori con i nostri amici là fuori è che coglieremo ogni occasione possibile per lavorare su uno dei loro titoli. C’è un dialogo costante tra le nostre due società. C’è spesso un po’ di tempo che passa tra i titoli, e lì potrebbero essere altre idee che vengono fuori, ma nel caso in cui Skyward Sword, è passato del tempo e poi è arrivata l’e-mail: “Sei interessato a pensare di utilizzare Skyward Sword su Switch?” La risposta è ovviamente: “Sì, lo faremo “Poi iniziamo una conversazione con Nintendo su come potrebbe essere, e alla fine ci mettiamo al lavoro. Quindi era simile per molti aspetti in termini di aspetto di Twilight Princess (su Wii U).”

Come accennato in questo scambio, Tantalus ha recentemente lavorato su una versione Switch di La leggenda di Zelda: Skyward Sword HD.

Se Tantalus sta già lavorando a un progetto come Twilight Princess HD per Switch, non sarà necessariamente in grado di confermarlo in una discussione come questa. E ricorda, se Nintendo decide di ripubblicare quel particolare gioco, non devi contattare la società che ha spostato la versione Wii U.

All’inizio di questo mese, circolava una voce secondo cui Nintendo avrebbe potuto rilasciare un doppio pacchetto contenente sia il Wind Waker che la Twilight Princess quest’anno:

Cosa ne pensi? Vedremo un Twilight Princess HD e forse anche un Wind Waker quest’anno per colmare il divario? Lascia i tuoi pensieri qui sotto.