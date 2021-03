Microsoft Teams presto funzionerà meglio sui dispositivi più economici

Microsoft, leader nelle tecnologie virtuali e tangibili, continua a promuovere il suo software di videoconferenza, Microsoft Teams, rendendolo disponibile sul numero massimo di dispositivi diversi. Ciò sarà possibile creando una versione completamente nuova di Teams, un’app Web progressiva. PWA – Applicazione web progressiva) Utilizzo di strumenti basati sul Web come HTML, CSS e Java. Di conseguenza, il software sarà disponibile anche per gli utenti che dispongono di computer o tablet molto vulnerabili.

Microsoft Teams ha attualmente milioni di utenti in tutto il mondo a causa della continua pandemia e del lavoro di squadra da casa. Alcuni utenti che partecipano a conferenze su dispositivi più deboli potrebbero subire interruzioni dovute all’uso di risorse software, ma la versione basata su PWA di Microsoft Teams promette di risolvere questi problemi.

La nuova app sarà basata su Microsoft Edge WebView basato su Chromium, quindi usare Teams sarà facile come aprire una nuova finestra del browser. Altre funzionalità ad alta intensità di risorse, come la barra dei menu o lo strumento musicale, verranno nascoste per garantire che il programma funzioni nel modo più fluido possibile. Ciò soddisferà gli utenti di dispositivi più vecchi e più deboli, nonché coloro che non sono interessati alle funzionalità aggiuntive del programma.

Microsoft afferma che il programma è stato progettato pensando alla sicurezza dei dati personali e sarà costantemente aggiornato e molto facile da installare. Il programma si avvierà anche più velocemente e supporterà l’integrazione con le funzionalità di Windows 10 come la messaggistica.

La notizia della versione “leggera” del programma arriva poco dopo che Microsoft ha annunciato diverse nuove funzionalità del normale programma Teams. Uno di questi è che solo i partecipanti che si trovano sulle telecamere verranno visualizzati nella schermata principale della chat: i partecipanti che non desiderano partecipare potranno partecipare alla conversazione, ma non verranno visualizzati nella schermata principale della conferenza.