L’ultimo minuto: Seljuk Bayraktar ha parlato del martire maggiore generale Osman Arbash! Ha dato un importante contributo allo sviluppo di sistemi di velivoli senza pilota …

Durante lo schianto dell’elicottero decollato da Bingol a Bitlis Tatvan, 10 soldati sono rimasti uccisi in elicottero e 3 soldati sono rimasti feriti. Il tenente generale Osman Arbash, comandante dell’Ottavo Corpo Azeg, era tra coloro che furono martirizzati. Il comandante della tecnologia di difesa a Baykar, Selcuk Bayraktar, ha pubblicato un post sul suo account sui social media sul martire generale Osman Arbash e sui soldati martiri. Bayraktar ha detto: “Usman Arpas Pasha, che ho incontrato nella regione durante lo sviluppo del SİHA nel 2010, ei suoi eroici soldati sono stati martirizzati in un incidente in elicottero a Badlis. Che Dio benedica i nostri martiri e una pronta guarigione dei nostri feriti”. Ha detto: “Grazie al nostro paese”.

“È stato un grande supporto nello sviluppo dei nostri sistemi di copertura nazionali”

Selcuk Bayraktar ha usato le seguenti frasi nella sua lettera:

“Ho incontrato il martire Osman Pasha a Dogubayazit nel 2010, quando ero un comandante di brigata. Ha chiamato i nostri piccoli droni per addestrare il personale che li avrebbe usati nelle operazioni. A quel tempo, abbiamo visitato uno per uno i punti di confine a est Il calendario è semplice, senza pretese, amato da tutti e da tutti Maometto, era l’eroe del nostro leader.

La nostra amicizia non si è mai fermata negli anni. Ha avuto un grande supporto nello sviluppo dei nostri sistemi S / UAV nazionali. Il nostro paese ha avuto un ruolo importante nel raggiungere questo punto nell’uso degli S / UAV nel mondo. In una recente visita al TEKNOFEST, ci siamo incontrati faccia a faccia e abbiamo viaggiato insieme nell’area. Ha visto progetti giovanili ed è stato molto contento per il nostro Paese.

Possa la tua anima essere felice, il tuo posto è il paradiso, o comandante …

Eravamo felici come bambini con mille incursioni, comandante …

Ci mancherai sempre, il tuo amore, la tua amicizia e il tuo eroismo … ”