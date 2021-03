Una TV gigante pieghevole C SEED M1 da 400.000 dollari è stata svelata nascosta nel pavimento

Viene presentata una TV C SEED M1 unica: un enorme pannello, che oggi non ha analoghi, stimato in 400 mila dollari USA, o quasi 30 milioni di rubli al tasso di cambio attuale.

Il dispositivo ha un design pieghevole. Consiste di cinque pannelli piatti di uguale larghezza che si piegano come una fisarmonica. Quando è aperto, misura 165 pollici in diagonale.

Per il C SEED M1 è stato sviluppato uno speciale sistema di contenimento nascosto: quando la TV non è in uso, uno speciale azionamento a motore tira l’intera struttura in un vano nel pavimento, dopodiché il portello viene chiuso con pannelli decorativi che ne ripetono il disegno dal rivestimento del pavimento. Di conseguenza, il dispositivo scompare semplicemente dalla vista.

Il nuovo prodotto utilizza la tecnologia MicroLED, che fornisce un’eccellente qualità dell’immagine. È incluso un set di LED microscopici, che hanno una dimensione di pochi micron. Questa tecnica non richiede filtri colorati o illuminazione aggiuntiva.

Il pannello ha una risoluzione 4K e un rapporto di contrasto di 30.000: 1. Angoli di visualizzazione orizzontali e verticali, rispettivamente fino a 160 e 140 gradi. Adaptive Gap Calibration è responsabile della creazione di un’unica immagine priva di spazi su cinque pannelli.