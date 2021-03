Google si diverte a inserire il pesce d’aprile nel codice Stadia

Mentre si staccava l’icona di Google Stadia, 9to5Google ha rilevato che alcune battute sono scivolate in un aggiornamento … ma anche informazioni utili come l’imminente arrivo della chat vocale su Android.

E il I recenti annunci di Google Stadia potrebbero non aver causato molte risate Gli ex dipendenti di vari studi che avrebbero lavorato a futuri giochi di servizio, dalla parte della California, hanno comunque il senso dell’umorismo in magazzino. Questo è ciò che ha scoperto il sito 9to5Google Esplorando l’ultimo APK del servizio pubblicato sul Play Store.

Dipartimento APK Insight I media speciali si stanno divertendo a scavare nelle viscere delle ultime versioni dell’app. Così Google Stadia ha verificato la presenza di novità nascoste nelle sue righe di codice. Il sito non è stato escluso in termini di scoperte.

La chat vocale sta finalmente arrivando su Android

Sul lato serio, abbiamo finalmente trovato buone notizie per i giocatori di cloud gaming Android. I calzolai sono spesso i peggiori, quindi gli utenti del sistema operativo Google erano di gran lunga gli unici a non poter godere della chat vocale in-game, con i loro amici o altri giocatori. Funzionalità disponibile su Chromecast, app Web e persino iOS / Safari.

Una sorpresa nella versione 3.5 di Stadia Attualmente in fase di pubblicazione: il file aggiunto rivela che la chat vocale di gruppo può essere utilizzata su Android tramite webRTC, ma anche su Android TV. Per completare ciò, viene visualizzata anche una richiesta di licenza per la modifica delle impostazioni audio. Ciò può anche indicare una chat di gruppo o una chat vocale.

Nulla indica che la funzionalità arriverà su Android nei prossimi giorni. Ma sembra più vicino che mai alla pubblicazione.

Stadia è ancora in circolazione nel 2038

Come spesso accade, Google non ha permesso a nulla di filtrare la portata o la mancanza di chat vocale su tutti i media, la compatibilità con Google TV o altri annunci di ogni tipo. È ancora necessario leggere tra le righe (il codice) e moltiplicare le ipotesi in base ai bit di informazione filtrati.

Quindi l’interno dell’APK è spesso più ricco di lezioni … o no. Il famoso progetto Hellstrom Che di recente è apparso in righe di codice chiaramente non è più nel gioco. È misteriosamente scomparso al punto che nessuno ha capito a cosa fosse veramente destinato.

D’altra parte, le battute sembrano moltiplicarsi nell’app. Bavaglio ” È ancora in giro e in crescita “, Nota9to5Google Chi ne ha scoperti alcuni e ne ha segnalati altri in passato Tra questi, l’annuncio di una lettera che invita i giocatori a “Installa altri 640 KB di RAM nella loro console Stadia per giocare a questo gioco. “Oppure richiedi una rete con “Fori di almeno 7 mm di diametro per una perfetta esperienza di giocoE ruote adiacentiQuello non gira a più di 20 giri / minuto».

In un altro testo macchiato, Stadia vede più lontano con un’icona ‘Può essere utilizzato solo dopo il 20 gennaio 2038.. Messaggi preparati senza dubbio come il pesce d’aprile arriveranno in un contesto più sottile alla fine del mese.

Il gioco tanto atteso Outriders (Square Enix) è stato annunciato anche il 1 ° aprile su Stadia. Accesso molto ampio alla piattaforma di gioco cloud, sperando che non sia un altro pesce d’aprile che i giocatori potrebbero trovarlo di pessimo gusto. Questa futuristica demo di sparatutto è già disponibile per i più impazienti su tutte le piattaforme … ad eccezione di Stadia!