Impegnati a rettificare e “scuotere” la Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu: le pubblicità sullo schermo non devono ingannare e fuorviare i consumatori – News-cnBeta.COM

L’annuncio di sblocco dello schermo “shake” per il software dell’applicazione mobile è fastidioso per gli utenti. In precedenza, Hyundai Express ti ha infastidito con l’annuncio della schermata di apertura “You Are” Shake”? La Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu ha invitato le aziende interessate a risolvere il problema il prima possibile” e ha redatto un rapporto correlato. Finora, Baidu, Tomato Novel, Himalaya e Huawei Music hanno contattato la Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu e hanno promesso di correggere la forma “shake” degli annunci aperti.

△ Screenshot dei netizen di Tucao

Tucao continua a mostrare la pubblicità “Shake a Shake” sullo schermo aperto con l’accusa di violazione dei diritti legali dei consumatori

“Non importa se c’è una pubblicità sullo schermo, qual è il problema con lo schermo e lo scuoti per passare ad altre app?” “Non ho mai osato manomettere il programma prima, ma ora non oso manomettere il programma.” “Questo è il più eccessivo e intollerabile di tutti. “”CellulareLa pubblicità a schermo aperto del programma applicativo ha causato lamentele di molti utenti di Internet. I risultati del sondaggio condotto dalla Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu hanno mostrato che il 91% dei consumatori ha affermato di aver riscontrato “vibrazioni” e altre forme simili di pubblicità sullo schermo e il 92% dei consumatori ha espresso disgusto per tali pubblicità sullo schermo.

Secondo i commenti dei netizen e i reclami dei consumatori, la Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu ha scoperto che “Shake” non è una minoranza “Baidu” “Himalayan” “Duban” “Weibo” “Tiger Ci sono annunci aperti in programmi come” “” “Tomato novels”””””Lianxiangjia”””ecc. È solo che questo modello ha un certo grado di casualità e non appare a tutti o ogni volta che apri questi programmi.

La Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu ha riferito che le aziende hanno spinto in modo fuorviante gli utenti ad accedere alla pagina dell’annuncio e hanno costretto i consumatori a visualizzare l’annuncio in una forma mascherata, sospettata di violare i diritti legali dei consumatori.

△ Schermata dell’interfaccia

Alcune aziende hanno promesso di aggiungere un pulsante di chiusura, alcune aziende hanno anche interrotto il modulo di importazione degli annunci “shake”

Per quanto riguarda il problema degli annunci di sblocco dello schermo “vibrazione” e “vibrazione” per le applicazioni mobili, le aziende coinvolte hanno apportato correzioni? Il giornalista di Modern Express ha appreso che finora Baidu, Tomato Novel, Himalaya e Huawei Music hanno contattato la Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu e hanno promesso di riformare la forma “shake” di pubblicità aperta, Weibo, Duban, Hubo e Lianxiangjia non hanno ancora contattato il Commissione provinciale per la protezione dei consumatori dello Jiangsu.

Baidu ha promesso di aggiungere un interruttore antivibrazione in background e l’utente bloccherà permanentemente la vibrazione per sbloccare lo schermo dopo aver attivato questo interruttore. La pagina di sblocco dello schermo aggiungerà un messaggio di testo “Il backend Baidu supporta il blocco degli annunci traballanti” per ricordare agli utenti che gli annunci traballanti possono essere bloccati in modo permanente nel backend dell’app, dando agli utenti il ​​diritto di scegliere.

Himalaya ha dichiarato che aggiungerà un pulsante di spegnimento al formato pubblicitario interattivo “Shake” in una versione futura. Tomato Novels promette di aggiungere un pulsante di impostazione “Shake a Shake” alla pagina dell’annuncio sullo schermo aperto e i consumatori possono scegliere di interrompere o aprire il modulo interattivo “Shake Shake”.

Huawei Music ha dichiarato di aver interrotto il formato di importazione degli annunci “Shake”. Il follow-up rafforzerà i commenti negativi e altri modi per rendere più facile per gli utenti scegliere il formato dell’annuncio in modo indipendente.

Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu: indipendentemente dalla forma di pubblicità sullo schermo aperto, non deve ingannare e fuorviare i consumatori

La Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu ha dichiarato che, indipendentemente dalla forma di pubblicità sullo schermo aperto, il metodo di input del design deve garantire che rifletta l’intento dell’utente, rispetti il ​​diritto di scelta dell’utente e non debba ingannare e fuorviare i consumatori.

La Commissione provinciale per la protezione dei consumatori dello Jiangsu non ha approvato la correzione che alcune aziende hanno proposto riducendo la sensibilità o la frequenza della “vibrazione una tantum”. La Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu ritiene che il concetto di allergia vari da persona a persona e dal marchio del telefono cellulare. È difficile ridurre la sensibilità e la frequenza per garantire che i consumatori decidano di entrare nella pagina pubblicitaria da soli.

La nuova modalità interattiva come “sblocco schermo” “shake” è un’innovazione? Durante la comunicazione, molte aziende hanno affermato che l’uso di nuovi media interattivi come “Shake a Shake” è un’innovazione sotto forma di pubblicità online, sperando per offrire agli utenti una nuova esperienza e gameplay Tuttavia, la Jiangsu Provincial Consumer Protection Commission ritiene che se la cosiddetta innovazione di un’impresa non porta comodità agli utenti e una buona esperienza utente, qual è il significato di questa “innovazione”?

Inoltre, la pubblicità di Shake Shake richiede un software per ottenere dati specifici per il sensore del telefono cellulare e la maggior parte dei dati viene ottenuta senza il consenso dei consumatori. Alcune aziende hanno affermato che i dati dei sensori non implicano la privacy personale e non sono informazioni personali. La Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu ha affermato che con lo sviluppo della tecnologia, i sensori dei telefoni cellulari continueranno a migliorare e la continua modernizzazione dei modelli di business utilizzerà i big data in modo più ampio rispetto a prima. La sovrapposizione di più dati renderà le “immagini” degli utenti. Più chiaro. Pertanto, quando il software ottiene diversi dati del sensore per i telefoni cellulari, come bilanciare l’applicazione dati e proteggere le informazioni personali del consumatore, i dipartimenti competenti dovrebbero prestare attenzione a questo problema. (Foto per gentile concessione della Commissione provinciale per la protezione dei consumatori di Jiangsu)