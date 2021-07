Tutti e quattro gli antichi siti di pietra a Genshin Impact

Tra le innumerevoli nuove missioni in Effetto Jinshin La versione 2.0, Missione singola offre un nuovo schema di spade a 4 stelle indulgente.

The World Quest: The Farmer’s Treasure richiede ai giocatori di salvare Saimon Jirou e raccogliere quattro antiche tavolette di pietra. Alla fine della missione, i giocatori riceveranno un progetto, una billetta di spada del Northlander e 60 Primogems come ricompensa.

Posizione di tutte le antiche lastre di pietra intorno a Inazuma a Genshin Impact

1) Giù nel pozzo nel villaggio di Kunda

Le prime antiche lastre di pietra nel villaggio di Kunda (Immagine tramite Jinshin Impact)

Posizione della prima lastra di pietra antica sulla mappa (Immagine tramite Genshin Impact)

I giocatori possono individuare la prima lastra di pietra antica all’interno del pozzo nel villaggio di Kunda. Nota che il pozzo è chiuso a meno che i giocatori non completino un’altra missione, “La strana storia di Kunda” in Jinshin Effect.

Per aprire il pozzo, i giocatori possono iniziare la ricerca parlando con una sacerdotessa vicino alla statua della volpe all’ingresso del villaggio Kunda. Quindi vai al villaggio di Kunda per raccogliere suggerimenti dai quattro NPC.

Una volta che i giocatori raccolgono tutti gli indizi e affrontano il capo villaggio, la posizione del diario sarà rivelata da lui. Nella rivista, i giocatori troveranno la chiave del pozzo.

Nella parte inferiore del pozzo, i giocatori troveranno una stanza contenente una cassa deluxe. C’è una delle vecchie lastre di pietra sopra un baule accanto al baule di lusso.

2) Sotto un piccolo accampamento vicino alla tenuta di Kamisato

La seconda lastra di pietra antica vicino alla tenuta di Kamisato (Immagine tramite Genshin Impact)

Posizione della seconda lastra di pietra antica sulla mappa (Immagine tramite Genshin Impact)

La seconda pietra antica in Effetto Jinshin È relativamente facile da raccogliere. Dal punto del percorso di teletrasporto nella tenuta di Kamisato, i giocatori possono dirigersi a nord-est verso la spiaggia e direttamente alla radice del grande albero. Il piccolo accampamento con l’antica lastra di pietra si trova dietro la radice dell’albero.

3) La scala più alta all’interno delle Rovine di Urumi

La terza antica lapide all’interno delle rovine Araumi (Immagine tramite Genshin Impact)

Posizione della terza tavoletta di pietra antica sulla mappa (Immagine tramite Genshin Impact)

Per la terza tavola di pietra antica, i giocatori devono entrare nelle rovine di Araumi nell’impatto di Genshin. Per raggiungere la rovina, i giocatori devono completare la missione “Sakura Sacred Cleansing Ritual” in quell’area. Devono usare lo strumento, lente commemorativa عدسة Sulla statua della terra di Kitsune, intorno all’ingresso della rovina.

Una volta che i giocatori sono in grado di entrare nelle rovine di Araumi, dirigiti all’interno finché non raggiungono una scala. I giocatori possono trovare la tavoletta di pietra sul mucchio di terra in cima alle scale.

4) Vicino al relitto all’interno delle Rovine di Urumi

Quarta lastra di pietra antica vicino a un naufragio (Immagine tramite Genshin Impact)

La posizione della quarta tavoletta di pietra antica sulla mappa (Immagine tramite Genshin Impact)

Dalla posizione della terza tavoletta di pietra, i giocatori possono addentrarsi ulteriormente nelle rovine fino a raggiungere la posizione sulla mappa in alto. L’ultima lastra di pietra può essere vista vicino al relitto di fronte al punto del percorso di teletrasporto.

Completa la missione “Tesoro del contadino” a Genshin Impact

Quest “Il tesoro del contadino” (Immagine tramite Jinshin Impact)

I giocatori riceveranno la missione “Tesoro del contadino” Effetto Jinshin Una volta salvano Simon Jiro dai banditi e raccolgono le quattro antiche tavolette di pietra. A partire da questa fase, completare la missione è facile in quanto non ci sono enigmi complessi da completare.

Innanzitutto, i giocatori incontreranno Simon Gero sull’isola di Jinrin. Simon quindi inganna il viaggiatore facendogli trovare la quinta tavoletta mancante. Dopo che il viaggiatore scopre che sta mentendo, i giocatori affronteranno Simon Gero.

Vedendo i ladri catturare di nuovo Simon Gero, i giocatori devono salvarlo ancora una volta. Nota che ci saranno diverse ondate di nemici durante questa missione. È saggio che i giocatori utilizzino il miglior DPS di gruppo per affrontare gli avversari.

Una volta che riusciranno a salvare Saimon Jirou e a trovare i tesori, i giocatori completeranno la missione dopo aver riportato Saimon Jirou al villaggio di Konda.

Leggi di più: Come aprire Electro Traveller in Genshin Impact

A cura di Sego Samuel Ball