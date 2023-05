Il primo Apple Store in assoluto Al Tysons Corner Center Presto sarà spostato all’interno del centro commerciale, secondo Notiziario settimanale Tablets di Michael Steber. Il centro commerciale si trova a Tysons, Virginia, un sobborgo di Washington, DC.

L’angolo di Apple Tyson nel 2001

Stepper ha detto che il seguente messaggio è stato pubblicato su un muro temporaneo in una nuova posizione nel centro commerciale:

Il primo Apple Store è stato aperto 22 anni fa qui a Tysons Corner. Presto non vediamo l’ora di darvi il benvenuto in questo spazio appena reinventato. Grazie per essere parte della nostra storia. Ecco il prossimo capitolo.

Apple non ha ancora annunciato una data di grande apertura per la nuova sede e l’attuale negozio è ancora aperto al momento. Sul Pagina del negozioApple afferma che “un nuovo capitolo è in arrivo”, senza fornire ulteriori dettagli. Posizione del centro commerciale Lui dice Il nuovo Apple Store si trova all’ultimo piano tra Nespresso e Victoria’s Secret.

In quello che è diventato un video iconico, Steve Jobs ha visitato l’Apple Tysons Corner, ha svelato il Genius Bar e altro ancora. Il negozio è stato aperto al pubblico il 19 maggio 2001, poche ore prima dell’apertura della Apple Glendale Galleria a Glendale, in California. Le due sedi hanno accolto più di 7.700 persone e venduto un totale di $ 599.000 in merce durante il primo fine settimana di attività, secondo Apple.

Steber ha affermato che l’apertura del nuovo negozio sarà significativa:

Inutile dire che questa apertura sarà significativa perché è la prima volta che si trasferisce il primo Apple Store. Ma questa apertura sarà molto più di questo, credimi. Tysons Corner è dove tutto ha avuto inizio.

La vetrina esistente aveva già ricevuto un restyling negli anni 2000, perdendo la sua caratteristica facciata nera con due loghi Apple retroilluminati su ciascun lato dell’ingresso.

per la prima volta @mela Il negozio è stato aperto 22 anni fa qui al Tysons Corner Center! Apple ora inizia il suo prossimo capitolo con noi, con uno spazio reinventato presto. Siamo orgogliosi di far parte della loro storia. pic.twitter.com/hiwiWBM1vs

– AcquistaTysons 30 aprile 2023

Apple ora gestisce 525 negozi in tutto il mondo.