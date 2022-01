Fine di un’era: i telefoni BlackBerry classici non funzioneranno più dal 4 gennaio

I telefoni BlackBerry classici non funzioneranno più dal 4 gennaio. La società ha annunciato il ritiro del supporto per i dispositivi classici con BlackBerry 7.1 OS e BlackBerry 10 e versioni precedenti. Ciò significa che questi telefoni non funzioneranno più correttamente per i servizi Internet mobile o Wi-Fi, comprese le funzioni di base come le chiamate telefoniche e le chiamate di emergenza.

I telefoni BlackBerry di nuova generazione con software Android funzionano ancora.

BlackBerry, un tempo il principale produttore di smartphone, ha annunciato nel settembre 2020 che stava abbandonando il suo sistema operativo come parte dei suoi sforzi per concentrarsi sulla fornitura di software e servizi di sicurezza alle aziende e ai governi di tutto il mondo. scrive il nome BlackBerry Limited, CNN.

Le tastiere BlackBerry classiche erano molto popolari alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000. Le console hanno attratto i professionisti che desideravano la flessibilità di lavorare fuori dall’ufficio con alcuni degli strumenti che utilizzavano sul desktop.

Kim Kardashian e Barack Obama sono tra le celebrità che possedevano telefoni BlackBerry

Poi i telefoni sono diventati uno status symbol e un accessorio per gli uomini d’affari di Wall Street, ma anche per celebrità come Kim Kardashian e persino il presidente Barack Obama.

Nel 2012, BlackBerry aveva più di 80 milioni di utenti attivi.

L’azienda ha cercato di tenere il passo con i due colossi Apple e Samsung e ha lanciato in 2017 BlackBerry Key One Un dispositivo che veniva preinstallato con Android 7.1, ma la caparbietà nel mantenere la tastiera fisica non si è rivelata una formula vincente.

Puoi anche seguire le notizie di Observer su Google News!