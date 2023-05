Il trackpad del MacBook non si trascina? Prova a regolarne la sensibilità

Diversi anni fa, Apple ha finito di pubblicare un trackpad “a stato solido” invece del tipo meccanico che aveva utilizzato dal 1995. Questo nuovo tipo di trackpad ha debuttato come parte del MacBook da 12 pollici del 2015 di breve durata. Invece di avere tasti interni e altre parti mobili, questa tastiera Force Touch simula la reattività utilizzando tocchi tattili. Quando colpisci il trackpad, il motore all’interno vibra in modo così rapido che sembra che il trackpad si stia muovendo. Puoi provare quella sensazione di “morire” spegnendo il tuo Mac: è solo un pezzo di elettronica inattivo.

Se stai passando da un vecchio Mac che precede Force Touch o se hai personalizzato un Mac precedente con questa tecnologia e non ti sei reso conto di aver modificato le sue impostazioni, un nuovo Mac potrebbe sorprenderti. Un lettore ha detto che sembrava che non potessero trascinare gli elementi fuori dalle cartelle, anche se tutte le altre funzionalità punta e clicca funzionavano.

Il trucco è controllare > Preferenze/Impostazioni di sistema > trackpad. È possibile impostare la sensibilità del clic su leggero, medio e forte. Se hai problemi, prova a spostarlo tra i livelli in cui non ti trovi attualmente (ad es. medio e leggero se sono impostati su fisso). Potrebbe risolvere il problema. Il nostro lettore ha notato che hanno anche disabilitato Force Click e feedback tattile, che toglie parte della sensazione del clic ma disabilita anche funzionalità aggiuntive relative alla forza con cui premi.

Regola le impostazioni tattili e relative al clic sul trackpad in modo che il dispositivo di puntamento rilevi correttamente l’immobilità.

L’hanno trovato Tocca sopra Era acceso, causando disorientamento fisico. La disattivazione di questa funzione richiede la pressione per attivare azioni che richiedono la pressione di pulsanti.

Questo articolo su Mac 911 è in risposta a una domanda posta da Macworld Reader Bill.

Chiedi al Mac 911

Abbiamo messo insieme un elenco di domande frequenti, insieme a risposte e collegamenti alle colonne: leggi le nostre FAQ per vedere se la tua domanda è coperta. In caso contrario, siamo sempre alla ricerca di nuovi problemi da risolvere! Ti sto inviando un’e-mail a [email protected], includendo gli screenshot se applicabile e se desideri utilizzare il tuo nome completo. Non tutte le domande riceveranno risposta, non rispondiamo alle e-mail e non possiamo fornire suggerimenti diretti per la risoluzione dei problemi.