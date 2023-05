Googler conferma l’imminente modifica di Android che dovrebbe migliorare l’esperienza dell’utente

impostazioni > suono e vibrazione che mostra quattro cursori tra cui Volume multimediale, Volume chiamate, Volume allarmi, Volume suoneria e Notifiche. Google offrirà presto agli utenti Android la possibilità di controllare in modo indipendente la suoneria e il volume delle notifiche sui propri telefoni. Questo potrebbe apparire nella versione trimestrale della piattaforma di giugno (QPR) o Android 14, secondo 9to5Google . L’impostazione corrente si trova andando ache mostra quattro cursori tra cui Volume multimediale, Volume chiamate, Volume allarmi, Volume suoneria e Notifiche.

9to5Google ha scoperto un comando ADB in QPR2 Beta 1 che creava due dispositivi di scorrimento separati intitolati Volume suoneria e Volume notifiche. Quando Google lo aggiunge ad Android, aumenterà il numero di cursori sulla pagina da quattro a cinque e consentirà agli utenti Android di impostare le notifiche a un volume inferiore rispetto a Suonerie, un volume più alto o un volume uguale. Ovviamente, questo livello di personalizzazione non è disponibile in questo momento.

Pagina di richiesta di funzionalità , parte del sito Android Issue Tracker, presentava un commento scritto da un dipendente di Google, che parlava della creazione di dispositivi di scorrimento separati, scrivendo “La funzionalità richiesta sarà disponibile in una versione futura”. Questo commento è stato pubblicato ieri e ha provocato questa risposta da un utente Android che è stata pubblicata oggi: “Ti ci sono voluti solo due anni per capire la tua logica imperfetta qui… Grazie per aver finalmente compreso l’importanza di questa funzione. Renderà Android di Pixel ancora più facile da usare!”

Google si impegna a separare i cursori del volume della suoneria e delle notifiche. Credito immagine 9to5Google

La domanda da 64 milioni di dollari quindi è: quando lo farà Google consente dispositivi di scorrimento e suonerie di notifica separati? Potrebbe apparire nella versione stabile QPR3 che è provvisoriamente fissata per il 5 giugno. E quando diciamo “disegnato a matita”, intendiamo sul serio. Dopotutto, il programma di rilascio dell’aggiornamento di Google era accurato quanto il sistema della metropolitana di New York City. Le singole barre di scorrimento non vengono visualizzate in QPR3 Beta 3.

Un’altra possibilità è che la modifica alla pagina del suono e della vibrazione avvenga con il rilascio di Android 14 che potrebbe avvenire ad agosto. Tuttavia, analogamente a QPR3 Beta, le singole barre di scorrimento non vengono visualizzate nell’ultima versione di Android 14 Beta, che è la versione 1.1.

Sì, questo è un piccolo cambiamento per Android ma che può migliorare l’esperienza dell’utente.