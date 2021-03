Il leggendario spettacolo del 1990 con Al. Alexandraki e K. Arzoglou

Le Compagnie Lembesi, in collaborazione con Theatrokinima, hanno riaperto i loro archivi storici e hanno eseguito su richiesta nei giorni 25, 26, 27 e 28 marzo l’eccellente commedia “M. Butterfly”, presentata per la prima volta al pubblico greco nel 1990 al Teatro Elisia, da Diretto da Andrea Fotsina, con Aliko Alexandrakis come Renee Gallimard e Costa Arzoglu come Song Lee Ling.

Lo spettacolo è stato un enorme successo artistico e commerciale ed è stato elogiato sia dal pubblico che dalla critica. Lo spettacolo è stato filmato dall’esperto Kyriakos Kalamatianus, con una telecamera a tre camere. Ha guardato lo spettacolo cinque volte e poi ha proceduto a scaricarlo.

Lo spettacolo ha vinto un Tony Award per la migliore opera teatrale ed è stato nominato per un premio Pulitzer.

Nella trama dell’opera, il diplomatico francese Rene Gallimard ricorda, dalla sua cella, il periodo in cui visse in Cina, quando Song Li-Ling lo toccò più di chiunque altro, in modo meraviglioso. Gallimard riacquista la piena relazione ventennale che ha portato al loro trasferimento nelle carceri francesi con l’accusa di spionaggio.

Gallimard crede di aver trovato la donna ideale, fragile, bella, seducente, misteriosa, affascinante, timida, completamente sottomessa. Come Madama Butterfly nell’opera omonima del compositore italiano Giacomo Puccini. Grazie a lei, la sua vita è cambiata.

La vera storia di un diplomatico francese a Pechino, accusato di divulgazione di informazioni riservate alla Cina, ha avuto una relazione con Shi Fu, il cantante lirico cinese, per vent’anni interi. La loro storia sconvolgerà l’opinione pubblica e finirà nei tribunali francesi.

Al processo sono emersi due eventi: un massiccio caso di spionaggio internazionale sotto la “finestra” di una storia d’amore e il fatto scioccante che la donna fosse un uomo, un fatto che il diplomatico ha categoricamente negato di sapere.

Per caso, il drammaturgo, sceneggiatore, sceneggiatore e professore di teatro americano alla Columbia University di New York, David Henry Huang, ha letto questa storia sul New York Times.

Questo incidente ha acceso la sua immaginazione e la sua macchina da scrivere. Il risultato è una delle canzoni più importanti, lo spettacolo scioccante, Madame Butterfly, che si è sviluppato insieme alla musica e alla leggenda di Puccini Madama Butterfly.

Aliquote

Traduzione: Elena Akreta, Regia: Andreas Fotsinas, Collezioni: Nikos Petropoulos, Moda: Giannis Mitsikov, Illuminazione: Aristides Caridis Fox, Montaggio musicale: Tolisse Stamaticos, Trucco: Achilles Charitos, Assistente: Ban: Arsi Beta, Foto: Studio Clisthenes , Regista: Kyriakos Kalamatianos, Trailer teatrale: Michael Mavromostakos. Prodotto da: George e Ninita Lempisi, Connection and Sort: Daisy Lambisi.

Cast: Alekos Alexandrakis, Kostas Arzoglu, George Levas, Maria Tzumbanaki, Eleftheria Spano, Sasa Kritsy, Giannis Eliopoulos, Alexandros Zakaras, Xenophon Demetropoulos, Nikos Dolos.

