La ricchezza finanziaria degli italiani cresce e cambia il modo di risparmiare

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane continua ad aumentare e, allo stesso tempo, evolve il modo in cui vengono gestiti risparmi e investimenti. Negli ultimi anni, gli italiani hanno mantenuto una forte attenzione alla liquidità, ma hanno progressivamente ampliato la presenza di strumenti finanziari più diversificati nei propri portafogli. È quanto emerge dall’ultimo rapporto della Fabi, che fotografa una crescita significativa del patrimonio finanziario nazionale.

Oltre 1.600 miliardi di euro in più in sei anni

Secondo l’analisi, tra il 2020 e il 2025 la ricchezza finanziaria complessiva delle famiglie italiane è salita fino a sfiorare i 6.500 miliardi di euro, registrando un incremento del 35% rispetto al 2020.

Nello stesso periodo, banconote e depositi bancari sono passati da 1.556,3 miliardi a 1.603 miliardi di euro, con un aumento di 46,7 miliardi (+3%). Sebbene la liquidità continui a rappresentare una delle principali forme di tutela del risparmio per le famiglie italiane, il suo peso relativo cresce meno rapidamente rispetto ad altre categorie di investimento.

Il quadro che emerge è quello di un patrimonio più ampio e maggiormente distribuito tra diverse tipologie di strumenti finanziari rispetto a quanto osservato cinque anni fa.

Il ruolo centrale dei conti correnti

Crescono i depositi sui conti correnti

La crescita della liquidità è stata trainata soprattutto dai conti correnti, che hanno registrato un incremento di 53,7 miliardi di euro, pari al +4,8%.

Al contrario, le altre forme di deposito hanno subito una contrazione di circa 7 miliardi di euro (-1,6%). Questo andamento conferma come il conto corrente continui a essere il principale punto di riferimento per molti risparmiatori italiani, nonostante il progressivo interesse verso soluzioni di investimento alternative.

Tra il 2024 e il 2025, conti correnti e depositi hanno segnato un ulteriore aumento di 23,5 miliardi di euro (+1,5%), raggiungendo complessivamente i 1.603,2 miliardi di euro.

Investimenti finanziari sempre più presenti nei portafogli

Il forte aumento della componente azionaria

L’elemento che ha registrato la crescita più significativa è rappresentato dalle azioni detenute dalle famiglie. Il loro valore è aumentato di 1.103,3 miliardi di euro nell’arco di circa sei anni, con una crescita del 113%.

Anche confrontando il 2025 con il 2024, la componente azionaria si distingue per il maggiore incremento assoluto, con quasi 293 miliardi di euro in più, pari a un aumento del 16,4%.

Questo andamento riflette una maggiore propensione a includere strumenti con potenziale rendimento più elevato all’interno delle strategie di gestione del patrimonio.

BTP, fondi comuni e polizze in crescita

Parallelamente, continuano a mantenere un ruolo importante anche gli strumenti tradizionalmente apprezzati dai risparmiatori italiani.

I BTP, i titoli del Tesoro e le altre obbligazioni sono passati da 495,9 miliardi a 523,6 miliardi di euro, con un incremento di quasi 28 miliardi (+5,6%).

In crescita anche i fondi comuni di investimento, che hanno registrato un aumento del 6,9%, mentre le polizze assicurative sono salite da 1.128,4 miliardi a 1.174,4 miliardi di euro, con un incremento di circa 46 miliardi (+4,1%) in un solo anno.

Una strategia orientata alla diversificazione

Secondo il rapporto Fabi, la maggiore presenza di azioni, fondi e prodotti assicurativi non indica un abbandono della prudenza che da sempre caratterizza il risparmio delle famiglie italiane.

«La ricerca di rendimenti migliori non sostituisce la prudenza», sottolinea il documento, «ma si inserisce in una strategia di maggiore diversificazione patrimoniale».

In altre parole, gli italiani sembrano puntare a un equilibrio tra sicurezza e opportunità di rendimento, distribuendo il patrimonio su più strumenti per affrontare un contesto economico e finanziario in continua evoluzione.

Conclusione

I dati mostrano una crescita consistente della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane e un cambiamento nelle scelte di investimento. Pur mantenendo una forte attenzione alla liquidità e alla tutela del capitale, i risparmiatori stanno ampliando la gamma degli strumenti utilizzati, con una maggiore diversificazione che rafforza la struttura complessiva del patrimonio familiare.