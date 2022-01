11 destinazioni (poco conosciute) da scoprire in Italia

Giglio in Italia Fabrizio Schembri Volpe / EyeEm

Locanda San Vigilio

Situato a Punta San Vigilio, un lembo di terra che si estende lungo le sponde del Lago di Garda, l’hotel Locanda San Vigilio è uno dei posti migliori da conoscere in Italia. Incantevole in ogni modo.

La Costa dei Cedri

Una costa selvaggia, a metà strada tra Napoli e la Sicilia.

San Nicola Arcella vini_m

Costiera amalfitana meridionale

Dopo aver superato Amalfi, dirigendosi a sud, la soluzione migliore è ancora esplorare Cilento.

Cilento Immagini tetra

Regione Abruzzo

Una bellissima regione dove troviamo la costa adriatica e le montagne dell’Appennino.

Villa Santa Maria serafico

Città siciliane meno frequentate

Penso in particolare al bello Catania.

Catania De_Sud

Chioggia

Sulla costa adriatica di Chioggia (vicino a Venezia) a Cattolica. Anche questo angolo merita una visita.

Chioggia Liane M

Liguria

Oltre le Cinque Terre, salpa per le alture della Liguria alla scoperta delle migliori specialità culinarie della zona. Soprattutto se ci si reca in località meno conosciute, come Recco (famosa per la focaccia), Bussana Vecchia, Taggia (da cui ha origine il famoso olio d’oliva Taggiasche), Apricale, Cervo, Alassio poi Genova (uno dei paesi più sottovalutati del paese) ma anche l’antico borgo marinaro di Boccadess.

Bussana Vecchia Bruno Raffa / EyeEm

