Tadej Pogacar conquista la sesta vittoria di tappa al Giro d'Italia

Laurent Devernet ha mosso i suoi primi passi come redattore nella stampa di riviste di ciclismo nel 1994. È diventato redattore web nel 2011. Ha aderito al progetto todaycycling.com nel 2016. Ha coperto un gran numero di gare ciclistiche professionistiche. Ho visto apparire Chavanel, Voeckler, Pineau… Ho visto Virenque in lacrime. Citata la confessione di Armstrong e le sorprendenti scuse di un buon numero di corridori…. Tutti pazzi per il ciclismo!