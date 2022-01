Presto un arrivo ad Anderlecht? Il difensore dell’AS Roma Bryan Reynolds dovrebbe essere ceduto in prestito al club di Bruxelles, secondo la stampa italiana

Secondo la stampa italiana, l’arrivo del giovane terzino destro all’Anderlecht non è più in dubbio.

Lo Sporting Anderlecht terrà la sua prima recluta invernale? Secondo il quotidiano italiano Il Tempo, il club di Bruxelles è in procinto di finalizzare, sotto forma di prestito senza diritto di riscatto, l’arrivo di Bryan Reynolds, terzino destro dell’AS Roma.

Molto poco utilizzato da José Mourinho in questa stagione, il giovane americano (20) dovrebbe avere più tempo da giocare ai Mauves, dove sarà in diretta concorrenza con Amir Murillo. A meno che quest’ultimo, corteggiato da diversi club europei, non decida di lasciare la nave di Bruxelles nelle prossime settimane…

Impara di più riguardo Anderlecht: parte Harwood-Bellis, resto Sardella Ritenendo che il nucleo sia sufficientemente rifornito di difensori centrali, la dirigenza della RSCA ha deciso di porre fine al prestito della speranza internazionale inglese appartenente al Manchester City. Dovrebbe continuare la sua carriera allo Stoke City (P2). Clicca qui per scoprire l’articolo su LaCapitale