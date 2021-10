Foto del 1874 della montagna lunare rispetto alla sua forma attuale

Gli astronomi decisero nel 1974 di disegnare quella che pensavano fosse la montagna lunare Mons.pico“Sembrava che fossero in piedi di fronte a lui.

Il monte Mons Picot è una montagna lunare solitaria situata nella parte settentrionale del bacino del Mare Imbrium. La montagna è altamente riflettente ed è conosciuta come un corpo lunare luminoso. La vetta arriva a un’altezza di 7.874 piedi e, quando viene illuminata dalla luce del sole, può proiettare enormi ombre sulla superficie della luna. Gli astronomi nel 1874 furono in grado di vedere la montagna ma non potevano avere un’idea di come sarebbe stata se fossero stati sulla luna a guardarla.

Pertanto, hanno deciso di dipingerlo. Sopra c’è un diagramma pico, con la didascalia, “diagramma schematico perfetto dipico,Una montagna lunare isolata alta 8000 piedi, come molto probabilmente sarebbe stata vista da uno spettatore sulla luna.“Sfortunatamente, per gli astronomi/artisti che hanno disegnato questo diagramma, le loro ipotesi sulla montagna non erano accurate. Di seguito è riportata un’immagine di come appare Pico oggi e, come puoi vedere, le due immagini sono molto diverse. Mentre il diagramma di 1874 non è preciso, la misurazione dell’altezza La montagna, che è sicuramente una cosa da lodare per i tempi in cui è stata apprezzata.