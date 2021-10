WhatsApp può bloccare i gruppi di chat

I giorni sono contati per i gruppi WhatsApp con nomi e reputazione discutibili e l’app di messaggistica può terminare questi spazi dal tuo telefono.

WHATSAPP: Nomi e descrizioni illegali da chiudere

Secondo il principale punto vendita tecnologico, WABetaInfoL’app analizzerà i gruppi di chat con nomi e rappresentazioni illegali. Se l’app non tiene traccia di questi gruppi sospetti, le persone possono anche informare WhatsApp di rimuoverli.

“WhatsApp può terminare automaticamente i gruppi quando vengono segnalati più volte da utenti diversi o quando il gruppo ha informazioni sospette come nomi e descrizioni illegali di gruppi: in questo caso, il gruppo può essere terminato automaticamente o manualmente”, ha affermato l’esecutore. Lei disse.

Quindi, cosa significa effettivamente se un gruppo è chiuso? I membri del gruppo semplicemente non saranno in grado di inviare, leggere e ricevere messaggi nel gruppo. I partecipanti smetteranno anche di vedere l’elenco dei membri del gruppo su di esso.

L’app rispetta la privacy degli utenti non vedendo i messaggi, quindi al fine di catturare gruppi illegali, utilizzerà la tecnologia di apprendimento per tenere traccia dei gruppi dubbi segnalati dagli utenti.

Come proteggere il tuo gruppo di chat

L’app sarà anche in grado di ripristinare i gruppi che sono stati bloccati una volta che gli utenti li hanno segnalati in merito all’assistenza agli utenti.

Gli amministratori del gruppo possono anche impostare l’autorizzazione per modificare l’immagine del profilo o la descrizione del gruppo in “solo amministratore”. Ciò garantirà che nessuna persona non autorizzata cambierà il profilo del gruppo in un gruppo sospetto.

WhatsApp offre anche la possibilità di contattare l’assistenza clienti all’interno del gruppo scaduto, in modo da poter inoltrare una richiesta per recuperarlo. Tieni presente che WhatsApp potrebbe impedire agli amministratori di gruppo di utilizzare il servizio WhatsApp.

“Cosa puoi fare per essere al sicuro? Dovresti sempre seguire le nostre 10 regole d’oro per stare al sicuro su WhatsApp e i loro termini di servizio. È importante anche fare attenzione ai gruppi a cui appartieni: se vedi un gruppo sospetto, dovrebbe segnalarlo e lasciarlo immediatamente”.

