Quando si organizza la sociologia dell’educazione

“Kevin” di Arnaud Houdt e Jérôme Perron, regia di Antoine Defore, al Teatro Ronde Point di Parigi. J.Van Bell

Molto importante Attraverso il destino educativo di uno dei loro ex studenti, Arnaud Huet e Jérôme Perron raccontano i paradossi delle “pari opportunità”. Uno spettacolo coinvolgente che riesce a rendere molto divertente un'osservazione deprimente.

Scritto da Xavier de la Porte pubblicato su 26 aprile 2024 alle 17:57

La nostra scelta per il fine settimana

Il loro primo spettacolo “Convivialité” è stato un grande successo e ha creato un genere musicale. A metà tra teatro conferenza e teatro documentario, questi due ex insegnanti hanno suscitato molte risate dimostrando le assurdità della lingua francese. Il fatto che fossero belgi li ha indubbiamente aiutati ad avere questa visione della nostra orgogliosa lingua, ma li ha anche aiutati a denunciare l’ossessione francese per l’ortografia e la grammatica che erano state formalizzate con un solo scopo, la distinzione.

L'intera arte di questa pièce era casualmente politica: Jérôme Perron e Arnaud Houdt, gli scrittori e gli attori, sanno come essere spensierati e trasmettere conoscenze divertendosi. Perché il “vivere insieme” è stato anche un omaggio a una scienza – la linguistica – che in questa occasione abbiamo conosciuto le questioni sociali che solleva. Del resto gli stessi accademici non avevano torto: i due belgi…