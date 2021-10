Lo scorrimento continuo mobile introduce la moderna ricerca Google

Se sei abituato a sfogliare più pagine per trovare ciò di cui hai bisogno nella ricerca di Google utilizzando il telefono, probabilmente avrai già notato che non è più necessario toccare per scorrere ogni nuova pagina di risultati. Google lanciato ufficialmentescorrimento continuoIntrodurre la ricerca nel ventunesimo secolo.

All’inizio di quest’anno, la società ha lanciato Riprogettazione Con il suo servizio di base che evidenzia le informazioni, ha reso più facile la lettura con testo più in grassetto e più grande, più spazio bianco e colori, e tutti i lati lo hanno reso più “Googley”. Inoltre, ha dato a tutto, dalla barra di ricerca, all’icona di ricerca, ecc., un aspetto più arrotondato per adattarsi al suo nuovo logo.

Rimuovere l’impaginazione sulla piattaforma significa che passerai meno tempo a fare clic e più tempo a cercare. Personalmente, ritengo che Google faccia un ottimo lavoro nel mettere i risultati di ricerca più pertinenti nella prima pagina, ma se stai sfogliando ricette o qualcosa di simile che dovrebbe essere stimolante o educativo piuttosto che solo informativo, allora questo sembra essere più utile per te.

Quando arrivi in ​​fondo alla pagina, passerà un secondo veloce prima che altri risultati appaiano magicamente per tua comodità. Più è fluido e intuitivo, meglio è, giusto? La maggior parte delle aziende, tra cui Google, ha utilizzato questa tecnologia per il caricamento lento dei contenuti ormai da molti anni, ma è possibile che la ricerca sia rimasta digitalizzata a causa della familiarità e della nostalgia.

Prima di premere il pulsante “Vedi altro” in basso, Google aveva i pulsanti successivo e precedente e, prima ancora, l’iconica navigazione era “Goooooooooooooooooogle”. Sì, ne conosci uno: ogni “O” rappresenta un’altra pagina. Questo avrebbe dovuto essere una manomissione del numero da cui deriva il nome Google: Googolplex.

Se googol non è abbastanza grande per te, ci sono numeri ancora più grandi là fuori! Uno di questi è il googolplex, che è un 1 seguito da un googol di zeri. La notazione scientifica per googolplex è 1×1010^100 Massiccio come googol, googolplex è molte volte più grande, Quindi è impossibile scrivere tutti gli zeri. Ce ne saranno dieci deutergentillion! Blog PrepScholar

Apparentemente, googol è un numero così grande che il nostro cervello non riesce a capirlo. Niente a terra – nemmeno i granelli di sabbia o le gocce d’acqua nell’oceano si avvicinano a quel numero (tranne forse le probabilità di una mossa di scacchi), e il googolplex è molto più grande! Quando lo metti in prospettiva, la missione di Google di organizzare le informazioni del mondo e renderle disponibili e utili a livello globale significa che ha o spera di avere un set di dati googolplex e fermarti pagina per pagina non è più sufficiente. Questo è rassicurante e terrificante allo stesso tempo, non direste?

Al momento, lo scorrimento continuo viene visualizzato nella maggior parte delle ricerche in lingua inglese per i telefoni negli Stati Uniti. Dicci nei commenti se l’hai già incontrato. Vedo ancora il pulsante “Vedi di più” sul mio Pixel 4, quindi è possibile che una delle famigerate versioni dell’azienda sia in fase di sviluppo. Un giorno, guarderemo indietro e vedremo che l’idea di navigare nelle pagine dei risultati è stupida e obsoleta. Oh aspetta, lo siamo già.

