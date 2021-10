Il tipster Samsung rivela il grande cambiamento che accadrà agli schermi Galaxy S22 5G

Galaxy S21 +. Se un paio di proteggi schermo per Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ potessero legittimamente guardare lo schermo su entrambi i modelli, i telefoni di punta Samsung del 2022 avrebbero uno schermo più basso e più sottile e sarebbero più corti e più larghi. Twitter tipster universo di ghiaccio (UniverseIce) ha pubblicato un tweet confrontando le protezioni dello schermo del Galaxy S22 e Galaxy S22+ con le protezioni dello schermo del Galaxy S21

Anche tenendo conto delle diverse angolazioni di entrambe le immagini, i modelli 2022 hanno angoli più arrotondati rispetto ai modelli dell’anno scorso e le cornici rimangono molto sottili. Poiché le aziende che producono accessori come le protezioni in vetro temperato sono le prime a ottenere le dimensioni dei nuovi modelli di telefoni dal produttore, dare un’occhiata a questo prodotto è un buon modo per vedere cosa pensa Samsung dei suoi prossimi modelli di punta.

Si dice che le proporzioni della serie Galaxy S22 scendano a 19,5:9 rispetto a 20:9 dell’anno precedente



C’è stata una tendenza per i telefoni con schermi più grandi ad avere un rapporto di aspetto più grande che produce uno schermo più alto e più sottile che rende il dispositivo più facile da usare con una mano. Forse Samsung Dice che basta. Le proporzioni sulla linea Galaxy S21 sono 20: 9. In un tweet successivo, Ice Universe afferma che le proporzioni sui Galaxy S22 e Galaxy S22+ saranno 19,5: 9, il che è coerente con l’idea che gli schermi saranno più corti e più ampio in un anno 2022.

Le presunte protezioni in vetro del Galaxy S22 e Galaxy S22+ mostrano un display più corto e più ampio rispetto ai modelli dell'anno scorso

La linea Galaxy S22, che include Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S 22 Ultra, dovrebbe presentare selfie frontali perforati su tutti e tre i modelli invece della fotocamera nella parte inferiore dello schermo. Parlando di fotocamere, Galaxy S22 e Galaxy S22+ potrebbero avere una fotocamera principale da 50 MP con entrambi i modelli dotati del sensore ISOCELL GN5 di Samsung con autofocus omnidirezionale e pixel da 1.0µm.

I telefoni saranno alimentati dal chipset Samsung Exynos 2200 a 4 nm progettato da Samsung Foundry. Negli Stati Uniti, la serie dovrebbe avere un processore SoC Snapdragon 898 a 4 nm, anch’esso costruito da Samsung Foundry. Non molto tempo fa, i vettori statunitensi erano felici di avere chip Snapdragon che alimentano la loro versione dei modelli Galaxy S. Ma quest’anno, secondo quanto riferito, Verizon ha chiesto a Samsung di Installazione di Exynos 2200 all’interno delle unità della serie Galaxy S22 Sarà venduto negli Stati Uniti

Quest’anno, l’Exynos 2200 sarà dotato di un’unità di elaborazione grafica (GPU) realizzata da Advanced Micro Devices (AMD).



Le trattative dovrebbero svolgersi tra Verizon e Samsung. Parte del motivo per cui Samsung potrebbe essere più avaro del solito con gli AP Exynos potrebbe avere a che fare con una carenza globale di chip. Inoltre, c’erano alcuni problemi di bassa produttività e altri problemi di produzione. Samsung Foundry è la seconda fonderia indipendente più grande al mondo dopo TSMC ed è la più grande fonderia a contratto del pianeta.

Il motivo della richiesta di Verizon potrebbe avere qualcosa a che fare con l’Exynos 2200 che utilizza la GPU AMD. Lo Snapdragon 898 utilizzerà l’ultima GPU Adreno di Qualcomm. Il SoC Exynos 2100 dell’anno scorso presentava una GPU Mali-G78 MP14 progettata da ARM Holdings.

Si dice che il Galaxy S22 contenga una batteria da 3.700 mAh più piccola rispetto alla batteria da 4.000 mAh del Galaxy S21. Si dice che il Galaxy S22+ abbia una batteria da 4.500 mAh più piccola rispetto al componente da 4.800 mAh del Galaxy S21+. L’unico modello tra i tre che quest’anno non ha perso la capacità della batteria dovrebbe essere il Galaxy S22 Ultra con una batteria da 5000mAh identica a quella appartenente al Galaxy S21 Ultra

La linea Galaxy S21 è stata introdotta il 14 gennaio 2021 ed è stata rilasciata il 29 gennaio di quest’anno. Possiamo vedere una rivelazione simile e una data di rilascio per la serie Galaxy S22.