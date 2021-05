Notizie in Malayalam – JIO | Geo avrà una velocità maggiore; 20 MHz dispiegati in Kerala avranno una maggiore velocità dopo la diffusione dello spettro di 20 MHz in Kerala | News18 Kerala, ultime notizie sul Malayalam sui soldi

Kochi: Geo, uno dei principali fornitori di servizi di telecomunicazione nel paese, sta migliorando i suoi servizi in Kerala. Lo stato sta attraversando una fase molto difficile con l’espansione di Covid. Durante questi periodi, Geo ha distribuito 20 MHz di spettro in tutto il Kerala su base prioritaria per garantire una connettività ininterrotta.

In un’asta dello spettro tenutasi nel marzo 2021, Reliance Jio è riuscita a garantire i diritti di utilizzo dello spettro in tutti i circuiti a 22,10 MHz di 800 MHz in Kerala; 5 MHz a 1800 MHz; Spectrum Geo ha guadagnato 10 MHz a 2300 MHz.

Ora, Geo ha annunciato che questi tre spettri sono stati distribuiti in via prioritaria in oltre 12.000 siti GEO in Kerala. Con questo, tutti gli utenti Geo in Kerala beneficeranno di questa ottimizzazione della rete e l’esperienza di rete raddoppierà.

Nell’attuale scenario di arresto, l’aumento della rete geografica è un passo nel tempo. Una migliore comunicazione aiuterà il settore sanitario e i principali professionisti che cercano costantemente di controllare la diffusione dell’epidemia. Aiuta anche gli studenti che seguono lezioni online e coloro che lavorano da casa a svolgere le loro attività in modo sicuro e senza interruzioni.

Leggi anche- Offerta JioPhone 2021 | Geo Phone per rs 1.999 con servizi illimitati per 2 anni

L’India ha 426 milioni di abbonati Geo e il Kerala 10,3 milioni. Con la crescente domanda di più torri 4G, Geo Kerala sta aumentando la rete 4G del 15% entro il 2021. Geo ha attualmente più di 12000 siti di rete 4G nello stato.

Leggi anche- I nuovi clienti tariffari Geo possono risparmiare il 15-25%; Ecco un confronto con i piani per Airtel e Vodafone-Idea …

In un’asta di spettro tenutasi a marzo, Reliance Jio ha vinto 488,35 MHz (inclusi 850 MHz, 1800 MHz e 2300 MHz) per 22 circuiti al costo di Rs.57.123 crore per 20 anni. In tal modo, Geo ha aumentato il suo spettro totale del 55% a 1717 MHz. Con una maggiore impronta dello spettro, Geo sarà in grado di fornire servizi digitali agli attuali e ai prossimi 300 milioni di utenti ed espandere la propria capacità di rete per passare ai servizi 5G.