Un personaggio di Lost Destiny 2 fa un ritorno furtivo in Lightfall

In qualche modo, Asher Mir è tornato.

Con il lancio di Destiny 2: Lightfall, i giocatori si tuffano nella storia del gioco e scoprono alcuni indizi nascosti su dove potrebbe proseguire la storia. In un dettaglio sorprendente nascosto in un’attività di Lightfall, uno dei personaggi secondari più memorabili di Destiny 2, Awoken Warlock Asher Mir, fa un cameo – e uno che la maggior parte dei giocatori probabilmente ha perso.

Grazie per alcuni Fan di Destiny 2 sui social E Creatori di contenuti su YouTubeTuttavia, la comunità ha scoperto indizi sul ritorno di Asher Mir nella trama del gioco. Nascosto nell’attività di partizionamento su Neomuna, che vede i Guardiani esplorare una rete Vex riproposta, il sé digitale di Asher Mir poggia su una piattaforma nascosta e segnala al giocatore di avvicinarsi a lui. Sebbene non parli, emana il bagliore familiare che emetterebbe quando i giocatori lo visitano su Io.

Tuttavia, ha lasciato un messaggio più diretto ai giocatori descrivendo la tradizione del passero della linea interna, che è disponibile per i giocatori come parte delle ricompense del pass stagionale. Quando la bandiera controlla la linea interna, c’è un messaggio in codice Morse che dice: “Sono ancora vivi all’interno della rete dei bambini idioti”.

Per coloro che hanno giocato a OG Destiny 2, Asher Mir era un personaggio irriverente che faceva commenti feroci. In breve, è un classico di Asher Mir.

Un rapido sguardo al ritorno di Asher Mir. Fonte: Evaze / YouTube.

Origini di Asher Mir

Come uno dei personaggi originali del lancio di Destiny 2 nel 2017, il venditore di supporto Asher Mir è stato sul pianeta Io, che è stato catturato dalle fazioni Vex, Cabal e Taken. Essendo uno dei personaggi principali del pianeta Terra, avrebbe fornito ai giocatori dettagli sulla storia di Io e indizi sul Vex Pryamidion, una roccaforte vex che si estendeva nel tempo e nello spazio. Nelle prime fasi di Destiny 2, Asher Mir era il massimo esperto di The Vex e avrebbe eseguito esperimenti nella rete Vex ed esplorato la piramide e i suoi numerosi hack.

Tuttavia, con il lancio di Beyond Light nel 2020, Bungie ha spazzato via gran parte dei contenuti di Destiny 2, inclusi molti pianeti, attività e personaggi. Questo salto di squadra, sfortunatamente, includeva personaggi non giocabili come Asher Mir e Sloane del pianeta Titano. Nel racconto, l’oscurità ha invaso il sistema Sol e ha inghiottito molti pianeti, cancellandoli dall’esistenza. Nell’anno 2023, con Destiny 2 in uno stato che è cambiato radicalmente dal suo debutto, molti giocatori che sono entrati nel gioco di recente non hanno idea di chi sia questo personaggio. Tuttavia, per i fan di lunga data di Destiny 2, questa è la più chiara conferma che Asher Mir è ancora vivo, il che potrebbe portare a farne arrivare altri.

Stiamo ancora rivelando maggiori dettagli su Destiny 2: Lightfall, quindi assicurati di controllare di nuovo su IGN per ulteriori aggiornamenti, insieme alla nostra recensione finale.

