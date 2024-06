Fai della salute una priorità per la Festa del Papà – Samsung Newsroom Italy

In occasione della festa del papà di quest'anno, Samsung Malaysia è lieta di annunciare un'attivazione sul campo in cui i genitori possono usufruire di controlli sanitari gratuiti con operatori sanitari autorizzati utilizzando la serie Galaxy Watch6 per comprendere la composizione corporea, misurare la pressione sanguigna e l'ECG. Cogli l'occasione per imparare dai professionisti come utilizzare il dispositivo per monitorare quotidianamente la propria salute per un migliore benessere.

Serve come strumento utile per gli utenti per monitorare la propria salute sempre e ovunque, poiché fornisce analisi e dati storici archiviati nell'app Samsung Health. Attraverso di esso, gli utenti possono fissare obiettivi e monitorare la propria attività fisica, il sonno, la composizione corporea, la frequenza cardiaca e altri parametri di salute vitali. Le informazioni ti saranno utili per la tua prossima visita medica.

Oltre alle attività salutari, offriremo anche promozioni esclusive sulle serie Galaxy Watch6 e Galaxy Watch5 Pro per tutto il periodo di attivazione della Festa del Papà.[1]. Inoltre, ci sono omaggi che possono essere ottenuti dopo aver completato i controlli sanitari[2].

Usa questa opportunità per far sentire tuo padre apprezzato e supportato nella sua ricerca di una salute migliore. Galaxy Watch è un regalo per la salute che rende facile per loro fare il primo passo verso una vita più sana e felice. È un fantastico regalo per i tuoi genitori per ogni occasione perché non c'è modo migliore per dimostrare quanto tieni a loro che investire nel loro benessere.

Dettagli di attivazione e promozione

Visita il Samsung Experience Store selezionato dal 6 al 9 giugno e dal 15 al 16 giugno 2024 per goderti l'attività.

Negozi Samsung Experience selezionati

Centro di scambio TRX

Centro commerciale Giardini

1 Centro commerciale Utama

Centro commerciale Sunway Pyramid

Siria KLCC

Promozione continua

Acquista la serie Galaxy Watch6 e ricevi gratuitamente accessori per un valore totale di RM587, il tutto splendidamente confezionato in una confezione regalo gratuita. [3] .

. Acquista Galaxy Watch5 Pro BT e Galaxy Watch5 Pro LTE e ricevi un display OMRON BP gratuito [4] .

Segnati la data e regala ai tuoi genitori un regalo nei negozi Samsung Experience più vicini selezionati per la Festa del Papà!

Per saperne di più sul Galaxy Watch6: Samsung Galaxy Watch 6 Bluetooth (40mm) Oro | Samsung Malesia

Per saperne di più sul Galaxy Watch5 Pro: Esplora le specifiche e le recensioni di Galaxy Watch 5 Pro Black | Samsung Malesia

[1] Si applicano i termini e condizioni. Finchè durano le provviste.

[2] Si applicano i termini e condizioni. Finchè durano le provviste.

[3] Finchè durano le provviste. Si applicano i termini e condizioni.