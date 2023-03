$ 100 di sconto sulla soundbar Samsung – 29% di sconto – Rolling Stone

Se acquisti un prodotto o servizio recensito in modo indipendente tramite un link sul nostro sito, Rolling Stone potrebbe ricevere una commissione di affiliazione.

Amazon è un Un punto fermo per le offerte su tutto, dai prodotti per la casa agli animali domestici, ma il sito ha anche creato il suo seguito come luogo per ottenere offerte rare sull’elettronica di alto livello. Caso in questione: la soundbar wireless Samsung HW-S61B, che è ora in vendita a soli $ 247 ($ 347 regolarmente).

Non solo $ 100 di sconto su altoparlanti di marca, questa versione Samsung è un’esclusiva Amazon, il che significa che non troverai questa unità da nessun’altra parte. Bonus: i membri di Amazon Prime possono vedere uno sconto aggiuntivo quando aggiungi questo affare di altoparlanti al tuo carrello (elencato a $ 197 USA).

Amazzonia

Acquista SAMSUNG HW-S61B 5.0ch All-in-One… $ 197,99

Nuovissima per il 2022, la soundbar Samsung HW-S61B offre un suono ricco e potente da un’unità sottile e semplice che si adatta a qualsiasi schema di arredamento.

Sono inclusi quattro woofer e 3 tweeter, così puoi goderti bassi profondi, medi dettagliati e alte frequenze nitide, senza la necessità di altoparlanti separati o di un subwoofer. Questo rende la soundbar di Samsung particolarmente adatta per le persone che vivono in piccoli spazi o studi.

Se sei Fare Vuoi aggiungere un altoparlante? La funzione “Q-Symphony” di Samsung ti consente di accoppiare la soundbar con TV Samsung compatibili e altri altoparlanti Samsung per creare una “sinfonia” di suoni. Cosa significa: invece di disattivare l’audio degli altoparlanti della TV a favore delle soundbar, Q-Symphony sincronizza tutti gli altoparlanti nella stanza per creare un’esperienza davvero coinvolgente.

Dolby Atmos migliora ulteriormente il suono, creando musica e suoni che “galleggiano” intorno a te, invece di essere spinti direttamente verso di te.

La soundbar Samsung è perfetta per aumentare gli effetti sonori di film o sequenze di giochi e la modalità musica ti consente di ascoltare voci e strumenti di qualità professionale.

Stai guardando le notizie o una scena di conversazione in un film? L’altoparlante centrale integrato nel tweeter è progettato per offrire un dialogo migliorato, in modo da poter ascoltare chiaramente ogni parola, sia che si tratti di un urlo o di un sussurro.

Questa è una soundbar intelligente che può essere abbinata ad assistenti vocali come Alexa per controllare le impostazioni usando solo la tua voce. L’altoparlante si accoppia facilmente anche con il tuo telefono, se desideri inviare la tua musica agli altoparlanti.

Regolarmente $ 347,99, ottieni questo affare esclusivo per altoparlanti da Amazon per soli $ 247 – 29% di sconto. Samsung è nota per i suoi altoparlanti più votati, ma questo è il più economico che abbiamo visto online. Vedi tutti i dettagli qui.