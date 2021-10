Streamer di Minecraft GeorgeNotFound Scherzi su Fake Minecraft Live Mob Vote 2021

Sabato 16 ottobre 2021 – George “Giorgio non trovato” Davidson ha inferto un duro colpo alle manipolazioni del voto della folla dal vivo che hanno avuto luogo durante Minecraft Live 2021.

In precedenza, Minecraft Live 2020 ha visto molte polemiche dopo che Clay “Dream”, un creatore di contenuti online molto popolare, ha twittato dicendo ai suoi fan di votare specificamente per uno dei tre contendenti assalire. Presumibilmente ha anche detto alle masse che lo avrebbe seguito se avessero votato per lui.

Ciò ha suscitato indignazione nella comunità e persino domande sul fatto che il voto della folla dal vivo debba essere rivotato per eventi futuri.

Sorprendentemente, Minecraft Live 2021 ha riportato il voto di massa dal vivo. Questo evento ha avuto tre contendenti molto forti per questo voto, poiché tutti i mob avevano i loro usi unici e utili per i giocatori di gioco.

GeorgeNotFound scherza sulle frodi al voto della folla dal vivo per Minecraft Live 2021

George “GeorgeNotFound” Davidson è noto per essere un amico intimo di Clay “Dream”. È normale per lui prendere in giro le azioni del creatore di contenuti durante Minecraft Live 2020.

Ha pubblicato due tweet dopo l’evento e voto di folla dal vivo, è finita. Entrambi hanno scherzosamente affermato di aver truccato il voto della folla dal vivo per Minecraft Live 2021.

L’ho fatto! Hai fornito il voto!!! L’ho fatto! Hai fornito il voto!!!

Dream aveva inferto un colpo simile alle sue azioni l’anno scorso prima dell’evento. Ha scherzato di nuovo sui brogli elettorali, suscitando polemiche e nostalgia tra la comunità.

Ha anche affermato con maturità che non avrebbe espresso la sua opinione sul voto della folla dal vivo di quest’anno per evitare qualsiasi pregiudizio di voto.

La decisione è tua: quale folla ottiene il tuo voto? Un amico in luoghi oscuri? Un biscotto, o qualsiasi altro oggetto, un collezionista? O per costruire un amico tutto tuo? Il 16 ottobre unisciti a noi # Minecraft Live Dai il tuo voto e decidi quali mob verranno aggiunti al gioco! ? redsto.ne/live La decisione è tua: quale folla ottiene il tuo voto? Un amico in luoghi oscuri? Un biscotto, o qualsiasi altro oggetto, un collezionista? O per costruire un amico tutto tuo? Il 16 ottobre unisciti a noi # Minecraft Live Dai il tuo voto e decidi quali mob verranno aggiunti al gioco! ? redsto.ne/live ? https://t.co/jCOMYYMTbJ Per quanto sia divertente scherzare sulle persone che si arrabbiano a un gioco di blocco, non consiglierei nessuna folla perché capisco perché alcune persone si sono arrabbiate con me per l’effetto scherzoso sul voto dell’anno scorso. È una cosa della comunità e la lascerò alla comunità 🙂 twitter.com/Minecraft/stat… Per quanto sia divertente scherzare sulle persone che si arrabbiano a un gioco di blocco, non consiglierei nessuna folla perché capisco perché alcune persone si sono arrabbiate con me per l’effetto scherzoso sul voto dell’anno scorso. È una cosa della comunità e la lascerò alla comunità 🙂 twitter.com/Minecraft/stat…

Leggi anche

Forse il colpo simile di George è stato un modo per la società di rendere più facile per la società scherzare sugli eventi dell’anno passato e non trattenere brutti ricordi e rancori. Come è chiaro che i creatori non hanno affatto ripetuto questo errore durante Minecraft Live 2021.