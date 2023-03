I laptop Ryzen Mobile 7040HS “Phoenix” sono posticipati fino ad aprile

Per tutti coloro che hanno atteso con impazienza che i primi laptop includessero la CPU mobile omogenea Zen 4 di AMD, AMD sta facendo sapere venerdì pomeriggio che aspetterete ancora un po ‘. I laptop basati sulla serie di processori Ryzen Mobile 7040HS di AMD sono stati ufficialmente ritardati di un mese, spingendo la loro prevista disponibilità da marzo ad aprile.

Dettagliato per la prima volta durante il keynote CES 2023 di AMD, la serie Ryzen Mobile 7040HS (nome in codice Fenice) è la prima CPU monolitica focalizzata sui dispositivi mobili di AMD basata sull’architettura Zen 4 e sarà il principale silicio mobile per il 2023. Oltre a incorporare l’ultima architettura CPU di AMD, Phoenix aggiunge anche al mix un’architettura iGPU RDNA3 aggiornata e per la prima Una volta in qualsiasi CPU AMD, un blocco di elaborazione AI dedicato, che AMD ha chiamato Ryzen AI. Tutto ciò, a sua volta, è realizzato utilizzando il processo a 4 nm di TSMC, rendendolo il pezzo di silicio più avanzato di AMD.

Al momento del suo annuncio, i laptop basati su Phoenix avrebbero dovuto apparire a marzo di quest’anno (ovvero questo mese). Tuttavia, AMD ha inviato un breve annuncio nel pomeriggio di Sleepy Friday secondo cui l’hardware basato sui nuovi chip era stato ritardato di un mese, fino ad aprile, citando “la disponibilità della piattaforma”. Di seguito l’annuncio completo di AMD:

Per allinearsi alla disponibilità della piattaforma e garantire la migliore esperienza utente possibile, ora prevediamo che i nostri partner OEM rilasceranno i loro primi laptop alimentati dai processori Ryzen serie 7040HS ad aprile.

Fonte: AMD PR