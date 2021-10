pink.rs | Una confessione scioccante di Polumenta sulla perdita di suo fratello questa settimana nella premiership

Questa settimana, il cast della premiere porterà gli spettatori di Pink TV in un viaggio di cinque ore attraverso il mondo delle celebrità. Affascinante duo di pionieri Tijana Prica e Bojana Lacic E questa domenica pomeriggio accoglierà i telespettatori dello studio mentre il cronista saluta Nemanja Vujicic Per essere anche questa volta in tutte le location importanti con i personaggi più famosi della scena pubblica locale e regionale.

cantante famoso Chaco Polumenta Davanti alla prima telecamera, in una conversazione con la giornalista Nemanja Vujicic, ha rivelato tutto sul doloroso periodo in cui ha perso il fratello, ma anche sull’adulterio che ha commesso.

Oltre alla confessione del famoso cantante, questa settimana gli spettatori avranno l’opportunità di ascoltare e vedere tutti i dettagli della partenza prematura dell’attore nel programma “Premiere – Weekend Show”. Marko Cevic, ma anche come i suoi colleghi lo salutarono.

Inoltre, il cast della premiere racconta le celebrità di tutti gli eventi della settimana dietro di noi, mentre il cantante arriva allo studio vicino a Tijana e Bojana. Elda Solich!

Non perderti l’ultimo ‘Premiere – Weekend Special’ che andrà in onda su Pink TV domenica 17 ottobre, a partire dalle 13:30!

Autore: MK