Legion ora ha una modalità Zombie in Legion of the Dead

I giochi cambiano. Splitgate è Halo, Halo è Call of Duty, Call of Duty è Battlefield, Battlefield è Call of Duty, Call of Duty è anche Dead Rising e non stiamo parlando di Dead Rising 4. Fondamentalmente, nessun gioco è lo stesso erano quando hanno iniziato. Va bene, perché Watch Dogs ora è Saints Row. Questa potrebbe essere una generalizzazione eccessiva però.

La modalità online di Watch Dogs: Legion Legion of the Dead è ora disponibile su console. Come puoi immaginare, è un gioco di tipo zombie. È tutto divertente dal normale gameplay nell’apocalisse zombie.

In normali circostanze legate agli zombi, proiettili e conoscenza sono le uniche cose di cui potresti aver bisogno, ma nel mondo di Watch Dogs hai ancora la tecnologia dalla tua parte. Nella maggior parte dei casi di apocalisse zombie, il servizio cellulare e l’elettricità sono spesso le prime cose che dovresti cercare, ma sono ancora i tuoi alleati quando hackeri i droni e fai esplodere esplosivi per combattere gli zombi.

Il trailer di Legion of the Dead mostra che le armi ad alta tecnologia sono ancora a tua disposizione, anche nell’apocalisse come la conosciamo. Sembra essere una modalità online in cui puoi fare squadra con un massimo di altri tre giocatori per sopravvivere e fuggire dalla città. Legion of the Dead è ora disponibile per giocare, quindi entra e guarda di persona.

Le probabilità sono che questo sia un evento illegale, ma ci sono anche eventi crossover in Watch Dogs: Legion, Soprattutto l’evento di Assassin’s Creed. Watch Dogs: Legion è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e Stadi.





Proveresti la Legione dei Morti? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

