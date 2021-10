La capacità della batteria degli smartphone della serie Xiaomi Mi 12 è denominata

È diventato noto che il primo lotto di smartphone dotati del processore Snapdragon 898 sarà presentato ufficialmente a metà dicembre e, come al solito, la serie Xiaomi Mi 12 diventerà il leader di questa corsa di punta. Caratteristiche del componente indipendente della futura ammiraglia.

particolari

La batteria da 4.700 mAh sarà disponibile per le versioni Standard e Professional del Mi 12, mentre la batteria da 5.000 mAh ± sarà esclusiva del Mi 12 Ultra. Inoltre, il nuovo arrivato con il prefisso Ultra riceverà un adattatore CA da 120 W.

Precedenti perdite indicavano che gli smartphone utilizzano una batteria divisa in due parti e questo, insieme ad altre modifiche tecnologiche, renderà la batteria da 5.000 mAh più sottile e leggera.

L’ammiraglia della serie Xiaomi Mi 12 dovrebbe avere un design simile a quello dello Xiaomi Civi recentemente introdotto. Sulla parte anteriore, ci sarà uno schermo curvo con cornici ultrasottili. La fotocamera frontale sarà ancora nella tacca dello schermo, ma cercheranno di ridurne le dimensioni più volte.

Inoltre, lo Xiaomi Mi 12 standard sarà dotato di un pannello posteriore in ceramica. Sebbene in precedenza fosse una priorità solo per le versioni superiori dei telefoni di punta Xiaomi.

