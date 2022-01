Come utilizzare due account WhatsApp sul tuo iPhone

Quasi tutti i nuovi smartphone lanciati negli ultimi anni sono dotati di supporto per doppia SIM. Questa funzione consente di utilizzare due numeri diversi sullo stesso dispositivo. Sfortunatamente, una delle piattaforme di messaggistica più popolari a livello globale, Il WhatsAppNon è consentito utilizzare due account diversi su un dispositivo. Per utilizzare più account WhatsApp su uno smartphone, la maggior parte Androide Gli utenti scelgono “Dual WhatsApp” utilizzando la funzione di clonazione dell’app. Pochi utenti installano app di terze parti per utilizzare due account WhatsApp. Ma tali funzionalità non sono disponibili per I phone utenti.

Grazie all’app WhatsApp Business, WhatsApp Business, puoi utilizzare due diversi account WhatsApp su un iPhone. L’app WhatsApp Business è simile alla versione normale ma ha alcune funzionalità extra che la rendono adatta agli imprenditori. WhatsApp attualmente consente di utilizzare queste due versioni della piattaforma con due numeri diversi su un dispositivo. Se vuoi sapere come utilizzare due account WhatsApp su un iPhone, puoi seguire questi passaggi.

1. Apri l’App Store sul tuo Apple iPhone.

2. Cerca WhatsApp Business.

3. Tocca l’icona Ottieni e installa l’app sul tuo iPhone.

4. Una volta installata l’app, aprila e premi il pulsante Accetto e continua.

5. In una nuova finestra, potrai vedere due opzioni. Fare clic sulla seconda opzione. Con la prima opzione, puoi utilizzare il tuo account WhatsApp esistente come account aziendale. La seconda opzione ti consentirà di configurare nuovi account WhatsApp Business con un numero diverso.

7. Verifica il numero inserendo la password monouso che hai ricevuto sul numero fornito.

8. Inserisci il tuo nome e nell’opzione sottostante seleziona l’opzione “Non è un’azienda”.

