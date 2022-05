Google spinge l’aggiornamento Android di maggio 2022 ai telefoni Pixel

È il primo lunedì del mese, il che significa che è tempo di un altro aggiornamento per la sicurezza. Google ha pubblicato oggi il Bollettino sulla sicurezza di Android di maggio 2022 e con esso l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2022 per gli smartphone Pixel idonei. La gamma Pixel di Google non è l’unico dispositivo a ricevere l’aggiornamento oggi, tuttavia, poiché Samsung ha anche seguito le orme di Google spingendo nuovi aggiornamenti per i dispositivi Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Note 20. .

Bollettino sulla sicurezza Android, maggio 2022

Nell’ultimo Android Security Bulletin, Google ha rivelato una serie di vulnerabilità di sicurezza che interessano il runtime, il framework, il sistema e il framework multimediale di Android. Queste vulnerabilità sono state corrette con Security Patch Level 05-01-2022. Nel frattempo, Google ha anche esposto diverse vulnerabilità nei componenti closed-source dei fornitori e nei kernel Linux. Queste vulnerabilità vengono risolte utilizzando il livello di patch di sicurezza 05-20-2022. In particolare, le patch per queste vulnerabilità sono in lavorazione da alcune settimane o mesi e sono state rivelate solo ora. Se sei interessato a saperne di più sul processo di aggiornamento mensile della sicurezza per Android, controlla la spiegazione collegata di seguito.

Come funzionano gli aggiornamenti mensili delle patch di sicurezza Android

Bollettino di aggiornamento dei pixel/Aggiornamento funzionale

Separatamente, Google ha rivelato l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2022 per i suoi dispositivi Pixel. Il Pixel Update Bulletin evidenzia due problemi significativi, alcune vulnerabilità gravi e moderate, che sembrano interessare i componenti del kernel Android e di Qualcomm. La società afferma inoltre di aver migliorato il feedback tattile dei telefoni Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Display/Grafica Risolto un problema che a volte causava l'attivazione del display senza l'interazione dell'utente *[1].

sensori Miglioramenti del feedback aptico in determinate condizioni e casi d’uso*[2].

interfaccia utente Risolvi il problema che causa l’arresto anomalo del programma di avvio dopo il riavvio del dispositivo in determinate circostanze*[1].

——————————————————————— Applicabilità del dispositivo *[1] Incluso con Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6 e Pixel 6 Pro *[2] Incluso con Pixel 6 e Pixel 6 Pro

L’aggiornamento è in arrivo per le serie Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a e Pixel 6 con SP2A.220505.002 Completa il numero.

Se preferisci non aspettare l’aggiornamento (o non puoi eseguire l’aggiornamento perché il tuo telefono è rootato), dai un’occhiata al nostro sito Android 12L Scarica l’articolo Per gli ultimi file OTA e immagini di fabbrica.

Aggiornamento di sicurezza Samsung di maggio 2022

La scorsa settimana, abbiamo riferito che Samsung ha iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti a livello di patch di sicurezza di maggio 2022 per la serie Galaxy S22 e Galaxy Tab S8. Ora, questo stesso aggiornamento viene distribuito anche alla famiglia di dispositivi Galaxy S21 con tecnologia Exynos in Germania e Italia sotto forma di una versione software. G99xBXXU5CVDD.

Inoltre, il vettore statunitense ha sbloccato varianti di Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 poiché la patch è stata aggiornata per maggio 2022. I nuovi numeri di build sono N98xU1UES2FVD6E F711U1TBS2CVD4E F926U1UES1CVD4Dritto.

fonte: Bollettino sulla sicurezza AndroidE volantino di aggiornamento pixelE Comunità di assistenza di Google Pixel