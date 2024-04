Ross Video annuncia una partnership strategica con Alphalogic per migliorare i servizi creativi

Rocket Surgery di Ross Video annuncia una partnership strategica per i servizi creativi con Alphalogic come partner di fiducia per la progettazione e l'integrazione di XPression. La collaborazione, che sfrutta l'esperienza decennale di Alphalogic con XPression, migliorerà le capacità di Rocket Surgration con scripting specializzati e supporto ridondante.

Per più di un decennio, Alphalogic ha utilizzato le soluzioni Ross XPression e Dashboard, insieme ad altri strumenti standard del settore come Adobe Suite e Cinema 4D, per creare grafica accattivante e dinamica per produzioni live. Questa partnership è destinata a migliorare la capacità di Alphalogic di creare progetti XPression collaborando e sfruttando la vasta esperienza e i canali di vendita di Rocket Surgery.

Per Ross, questa partnership significa espandere l'offerta di servizi, consentire la gestione di progetti più ampi e promuovere vendite aggiuntive di hardware e software Ross. Rappresenta una mossa strategica per affrontare e soddisfare le crescenti richieste del settore della produzione live, garantendo ai clienti un supporto creativo e tecnico senza pari.

Jim Doyle, vicepresidente dei servizi creativi presso Ross Videoha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione, affermando: “La collaborazione con Alphalogic apre nuove entusiasmanti opportunità, permettendoci di offrire ai nostri clienti opzioni creative all'avanguardia per la produzione grafica in tempo reale. Questa collaborazione ci consente di offrire risultati fluidi, accattivanti e memorabili esperienze grafiche basate sui dati per i clienti di Ross e il loro pubblico in tutto il mondo.

“In Alphalogic, l'innovazione e la spinta a superare i limiti delle possibilità sono al centro della nostra attenzione e sono valori che condividiamo con orgoglio con Ross Video”, aggiunge. Jeff Reitman, amministratore delegato di Alphalogic. “Lavorando a stretto contatto con il team dei servizi creativi di Ross Video, Rocket Surgery, ci dedichiamo con passione alla creazione di grafica all'avanguardia che non solo sia dinamica e reattiva a vari input, ma che rispetti anche i più alti standard di prestazioni e stabilità. Prevediamo un futuro ricco ci imbarchiamo in questo viaggio con Ross Video e dimostriamo tutta la potenza della piattaforma grafica XPression di Ross Video.