A che ora esce Hitman 3? Tempo di rilascio per PC, PS4 e Xbox One – HITC

Hitman 3 è probabilmente il gioco più atteso di gennaio 2021 insieme L’esclusivo programma The Medium di Microsoft. Il terzo lotto dell’Agente 47 è stato descritto come un file Meritato giro di vittorie per IO InteractiveE – basti dire – molti fan e anche i nuovi arrivati ​​sono entusiasti di iniziare a uccidere persone seriamente o attraverso strani comportamenti giovanili. Alcune persone chiedono quando verrà rilasciato Hitman 3 e qui troverai il tempo di rilascio per PC, PS4 e Xbox One.

Come un’altra avventura di fuga dell’assassino più famoso e facile da camuffare al mondo, il gioco porterà i giocatori in una varietà di luoghi diversi. Si dice che Dubai e Dartmoor abbiano avuto grandi inizi, Con quest’ultimo particolarmente elogiato per una parodia di un mistero di omicidio.

Sia che tu stia cercando di uccidere le persone o di andare in vacanza in giro per il mondo per sfuggire all’oscurità della realtà, di seguito scoprirai a che ora di uscita Hitman 3 apparirà su PC, PS4 e Xbox One.

Hitman 3 in preordine

Dovrai preordinare Hitman 3 su PlayStation o Xbox per giocare al suo secondo lancio.

Ci sono due versioni di Hitman 3 disponibili per il preordine, Standard (£ 54,99) e Deluxe (£ 74,99), e riceverai il Trinity Pack per acquistare entrambe le versioni prematuramente.

Ecco i premi che otterrai acquistando la Deluxe Edition (tramite PSN Store):

Abiti e oggetti di lusso

Colonna sonora digitale

Il libro digitale “World of Killer”

Commento del regista

Contratti intensivi deluxe

Se hai acquistato il gioco su PS4 o Xbox One, sappi che sarai in grado di aggiornare il gioco alla qualità PS5 e Xbox Series X gratuitamente quando passerai alla generazione successiva.

Questo contenuto non può essere scaricato L’agente 47 come spietato professionista in HITMAN 3 ritorna ai decenni più importanti della sua carriera. Questa è la drammatica conclusione della trilogia degli scienziati dell’assassinio. HITMAN 3 è stato lanciato il 20 gennaio. Preordinalo ora: https://t.co/TKMXc67aVy pic.twitter.com/kLSYsti36A – Hitman 3 (@ hitman) 18 gennaio 2021

Qual è il tempo di rilascio di Hitman 3?

L’ora di rilascio di Hitman 3 è alle 13:00 UTC del 20 gennaio.

Ciò significa che Hitman 3 dovrebbe uscire in tempo di rilascio alle 05:00 PDT, 08:00 ET e 13:00 GMT nella data sopra.

Tutto quanto sopra è cortesia IO Interactive Chi ha annunciato che il gioco verrà lanciato alla stessa ora su PS4, PS5, Xbox One, Series X e PC.

Quando arriverà il momento di rilasciare Hitman 3 su tutte le piattaforme, i server del gioco saranno online e IO Interactive spera di offrire un lancio regolare.

