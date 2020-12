Loop Hero sembra un ladro basato sul mazzo

Anello dell’eroe È un gioco dall’aspetto elegante simile a Rogue in cui metti strategicamente i nemici del tuo eroe nelle tue mani. Ora, prima che qualcuno mi chiami Rogue-like, contiene avventure casuali, equipaggiamento, eroi che muoiono e un “loop infinito” da cui dovrai uscire. La parte relativa alla costruzione di un mazzo è ciò che in qualche modo mi rende più interessata di persona rispetto alla folla di artigiani su Rogue. Arriverà nel 2021 ai tuoi desideri casuali di dungeon.

“Posiziona strategicamente le carte edificio, terreno e nemico lungo ogni anello per creare il tuo percorso pericoloso”, afferma Four Quarters. “Trova un equilibrio tra le carte per aumentare le tue possibilità di sopravvivenza mentre recuperi bottino e risorse preziose per il tuo accampamento.”

Se hai capito bene, stai giocando a carte che potrebbero essere fatali per il tuo eroe e stai cercando di organizzarle e sistemarle in modo da superare le sfide senza esserne sopraffatto. Sembra molto elegante. Questo è un promo per rivelarti per un controllo.

Trascorrerai un po ‘di tempo tra la gestione del tuo mazzo di carte, l’aggiornamento del Survivor Camp e “ottenere preziosi potenziamenti con ogni ciclo completato lungo il percorso di spedizione”. Il combattimento sembra svolgersi in maniera automatica piuttosto che a turni o in tempo reale. Puoi anche abituarti a un file Sito ufficiale Continuando a scorrere la pagina ancora e ancora nell’episodio di esempio, è anche bello! Mostra alcuni dialoghi e combattimenti ma non le parti della costruzione di un mazzo e della gestione dell’equipaggiamento.

Loop Hero ha iniziato la sua vita come Ludum Dare Gioco marmellata Nel 2019 che è passato a una versione alpha giocabile puoi ancora trovarlo Prurito.

L’uscita finale di Loop Hero è prevista nel 2021. Puoi trovarne di più Su Steam Alla tua lista dei desideri fino ad allora.