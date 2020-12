Il Power Brick da 29 W di Apple non è in grado di alimentare il MagSafe Duo 9to5Mac da 15 W.

Potresti pensare che l’alimentatore da 29 W di Apple sarebbe più che in grado di alimentare sia l’iPhone 12 che l’Apple Watch con un caricabatterie MagSafe Duo. Il set di dispositivi può, dopotutto, essere caricato utilizzando un minimo di 15 watt. Ma non è così: hai invece bisogno di un alimentatore alternativo da 30 W …

Cammello Informazioni individuate in un nuovo file Pagina di supporto. Questo inizia dicendo che è sufficiente un power brick da 20 watt o più.

Ma questo asterisco porta a una nota:

Motivo? MagSafe Duo richiede un protocollo noto come USB Power Delivery 3.0 (spesso abbreviato in PD 3.0). Caricatore da 29 watt Questo precede il protocollo. lei era Sostituito nel 2018 di Versione da 30 watt Che supporta PD 3.0, quindi è compatibile con il nuovo caricabatterie.

Il caricatore MagSafe Duo è progettato per negoziare una potenza massima di 9 volt (volt) e 3 amp (amp) con un alimentatore compatibile USB PD. MagSafe ottimizzerà dinamicamente la potenza erogata all’iPhone. La potenza erogata all’iPhone 12 varierà in un dato momento a seconda di vari fattori tra cui la temperatura e l’attività del sistema.

Ovviamente è disponibile un’ampia gamma di prodotti di terze parti Che supportano PD 3.0.

La pagina di supporto di Apple dice anche che è necessario accendere il caricabatterie Prima Mettici sopra il telefono.

Inoltre, la società avverte di potenziali danni estetici sia alla custodia che al caricabatterie.

Se tieni il tuo iPhone in una custodia in pelle durante la ricarica con MagSafe Duo Charger, la custodia potrebbe mostrare tracce cicliche della pressione della pelle. Questo è normale, ma se sei preoccupato ti consigliamo di utilizzare una borsa non in pelle.

Come con la maggior parte dei materiali morbidi, la copertura dell’accessorio potrebbe subire un’usura naturale nel tempo. L’area del cardine del caricatore MagSafe Duo potrebbe arricciarsi nel tempo se mantenuta in posizione piegata. Lasciare il caricatore MagSafe Duo in un ambiente estremamente caldo (come all’interno di un’auto in una giornata calda) in posizione ripiegata può causare pieghe più profonde e più evidenti in quell’area. Ciò non influisce sulla funzionalità del plug-in.