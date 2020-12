A League of Legends Story ottiene la sua prima rivelazione del gameplay basato sui ruoli ai Game Awards 2020

I Game Awards 2020 sono stati entusiasmanti non solo per i titoli per giocatore singolo nominati, ma anche per i Riot Games. League of Legends.

Riot Forge ha finalmente annunciato l’arrivo di The Ruined King: A League of Legends Story nella seconda metà del 2021 durante l’evento. L’annuncio è arrivato con un trailer del gioco che offriva tantissime idee su come eseguire il gioco una volta uscito ufficialmente.

Airship Syndicate, co-sviluppatore di Ruined King, mostra le meccaniche basate sul trailer, insieme a vari oggetti di esplorazione.

Con ciò che i fan di League of Legends possono realizzare, sembra che il mondo di Ruined King sarà così vasto e vasto.

La battaglia sarà a turni ei giocatori potranno formare gruppi di quattro, dove ogni eroe avrà le proprie abilità uniche che giocano in una potente interfaccia.

Coloro che hanno familiarità con i giochi di combattimento basati sui ruoli come Divinity: Original Sin e Digimon Cyber ​​Sleuth o anche con titoli indie come Indivisible avranno un tempo più facile a prendere questo.

Inoltre, il gioco sarà disponibile per le console di ultima generazione insieme alla prossima generazione. Coloro che lo ottengono per PlayStation 4 o Xbox One riceveranno un aggiornamento gratuito del gioco una volta che si abboneranno alla Playstation 5 di prossima generazione e Xbox Series X / S.

Quindi, Ruined King: A League of Legends Story uscirà ufficialmente nel 2021 per Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store, Playstation 5 e Xbox Series X / S.