Redmond, nello Stato di Washington. – (Filo funzionante) –Secondo il gruppo NPD, che tiene traccia delle vendite di videogiochi, le vendite combinate di Nintendo Switch E il Nintendo Switch Lite I sistemi hanno raggiunto più di 1,35 milioni di unità negli Stati Uniti a novembre, incluso il Giorno del Ringraziamento e il principale giorno di shopping del Black Friday. Grazie a questi ottimi numeri di vendita, Nintendo Switch ha raggiunto un altro traguardo come console per videogiochi più venduta negli Stati Uniti per 24 mesi consecutivi da record.

Il pacchetto del Black Friday includeva Nintendo Switch con un codice per il download per la versione digitale di Mario Kart 8 Deluxe Gioco, oltre tre mesi Nintendo Switch Online Un unico abbonamento che consente ad amici e famiglie di giocare insieme a giochi compatibili online, tutto in un unico pacchetto.

Nel 2020, Nintendo Switch ha già venduto 6,92 milioni di unità nei soli Stati Uniti, superando in 11 mesi il numero totale di sistemi venduti in tutto il 2019 di oltre 426.000.

“Nintendo Switch offre agli acquirenti un’offerta unica durante le festività natalizie con la possibilità di giocare in TV o di navigare in modalità manuale”, ha affermato Nick Chavez, Senior Vice President, Nintendo Sales and Marketing, USA. “Continuiamo a vedere una domanda senza precedenti per Nintendo Switch e siamo entusiasti che persone di tutte le età e livelli di abilità di gioco sperimenteranno Nintendo Switch questa vacanza e oltre”.

Le console Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite sono disponibili presso i rivenditori a livello nazionale. Ciò include l’ammiraglia Nintendo Switch System, il sistema Nintendo Switch esclusivo Walmart con custodia per il trasporto e 12 mesi di abbonamento singolo a Nintendo Switch Online, Nintendo Switch – Animal Crossing: New Horizons Edition System e tutte le opzioni di colore per il sistema Nintendo Switch Lite. Per ulteriori dettagli, consultare i rivenditori.

Include le ultime versioni di giochi su Nintendo Switch Super Mario 3D All-StarE il Mario Kart Live: Home ArenaE il Bikmen 3 DeluxeE il Just Dance 2021E il Kingdom HEARTS Tune of MemoryE il Sakuna: È riso e rovina E il Hyrule Warriors: The Age of Catastrophe. Inoltre, il Nintendo Switch ospita un’ampia varietà di giochi per tutti i tipi di giocatori, come Animal Crossing: New HorizonsE il Mario Kart 8 DeluxeE il Super Mario OdysseyE il È un gioco elettronicoE il AdeE il Dungeon di MinecraftE il Uri e la volontà dei ciuffiE il The Legend of Zelda: A Breath of the Wild E il Super Smash Bros. Ultimate.

Ricorda che le funzionalità di Nintendo Switch Controllo dei genitori Consente agli adulti di gestire i contenuti a cui possono accedere i loro figli. Per ulteriori informazioni su altre funzionalità, visitare //www.everydayhealth.com/drugs/products https://www.nintendo.com/switch/.

A proposito di Nintendo: Il leader mondiale nella creazione di intrattenimento interattivo, Nintendo Co., Ltd. , A Kyoto, in Giappone, produce e commercializza hardware e software per Nintendo Switch™ Nintendo 3DS™ La famiglia di sistemi portatili. Dal 1983, quando ha lanciato il Nintendo Entertainment System™, Nintendo ha venduto più di 5 miliardi di videogiochi e più di 779 milioni di unità hardware in tutto il mondo, inclusi Nintendo Switch e la suite di sistema Nintendo 3DS, oltre al Game Boy™Boy Advance, Nintendo DS™ Famiglia di sistemi Super NES™, Nintendo 64™Nintendo GameCube™, Wii™ Wwe yo™ Sistemi. Ha anche creato icone industriali che sono diventate famose con nomi familiari, come Mario, Donkey Kong, Metroid, Zelda e Pokemon. Una consociata interamente controllata, Nintendo of America Inc. , Con sede a Redmond, Washington, funge da quartier generale delle operazioni di Nintendo nelle Americhe. Per ulteriori informazioni su Nintendo, visitare il sito Web dell’azienda all’indirizzo https://www.nintendo.com/.

Nota per i redattori: i materiali per la stampa di Nintendo sono disponibili all’indirizzo https://press.nintendo.comSito protetto da password. Per ottenere un login, registrati sul sito.