Microsoft sta semplificando l’impostazione delle app predefinite in Windows 11

Dal suo lancio nel 2021, una delle critiche più consistenti è stata quella di Microsoft. Rispetto a Windows 10, il sistema operativo più recente rende più complicato per gli utenti allontanarsi dalle offerte proprietarie dell’azienda. Ad esempio, se non desideri che Edge si apra ogni volta che fai clic su una pagina Web o un PDF, sei costretto ad avviare il menu Impostazioni di Windows 11 e modificare l’app predefinita in base al tipo di file e al collegamento. È un processo inutilmente lungo che rende complicata la personalizzazione di Windows 11.

Microsoft sta finalmente affrontando alcune di queste critiche. In venerdì (trad ), la società ha affermato che “riafferma il nostro approccio di lunga data per dare alle persone il controllo dell’esperienza del PC Windows”. Microsoft ha annunciato una funzionalità che, a suo dire, garantirà agli utenti di Windows 11 il controllo delle modifiche alle impostazioni predefinite per le loro app. Entro la fine dell’anno, la società introdurrà un nuovo Deep Link Uniform Resource Identifier (URI) che consentirà agli sviluppatori di indirizzare gli utenti alla sezione corretta del menu Impostazioni quando desiderano modificare il modo in cui Windows 11 risponde a tipi di file e collegamenti specifici.

Microsoft afferma che darà anche agli utenti un maggiore controllo su quali app sono bloccate sul desktop, sul menu di avvio e sulla barra delle applicazioni con una nuova API pubblica che visualizzerà una richiesta per concedere l’autorizzazione ai programmi prima che appaiano su quegli elementi dell’interfaccia. Entrambe le funzionalità verranno distribuite prima ai PC iscritti a Windows Insider Dev Channel nei prossimi mesi prima del rilascio pubblico di Windows 11. In particolare, Microsoft afferma che “darà l’esempio” e rilascerà aggiornamenti per Edge che vedranno l’aggiunta del browser supporto per queste funzionalità non appena diventano disponibili.