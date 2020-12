X-Men: Perché il mutante più odiato della Marvel torna in squadra

SWORD # 1 introduce un nuovissimo team di X-Men, riportando il mutante Marvel più odiato nei ranghi di Children of the Atom.

Attenzione: quanto segue contiene spoiler per Spada # 1 Di Al Ewing, Valerio Schiti, Marte Gracia, Ariana Maher di VC e Tom Muller, Now For Sale.

Dalla fondazione dello stato insulare di Caracoa l’anno scorso Casa del decimo, Mutazioni con una storia affascinante e terrificante sono state accolte fianco a fianco Decimo degli uomini Per plasmare il loro futuro insieme. Ora è spuntato un nuovo giorno per i boomers dopo la loro vittoria in Decima delle spadeC’è molto lavoro da fare, inclusa la definizione del programma spaziale mutante.

E in Spada # 1 Uno dei mutanti più odiati nell’universo Marvel, Fabienne Cortez, ha un lavoro molto importante, anche se fa incazzare i suoi compagni di squadra.

A bordo di The Peak, l’ex stazione spaziale SWORD, ci sono una manciata di mutanti che guidano la loro specie verso il futuro. Un gruppo di mutanti noti come i Sei combinano le loro abilità per formare un cerchio di specie che consente loro di realizzare più di quanto possono ottenere da soli. In questo cerchio, Fabian Cortez amplifica i poteri di tutti per far andare le cose senza intoppi.

È stato introdotto nel 1991 Decimo degli uomini # 1 Creato da Chris Claremont e Jim Lee, Fabian Cortez ha debuttato come uno degli Asteroid, un gruppo di mutanti dedicati al caso Magneto all’epoca, portandoli all’asteroide M. Una volta che tutti erano al loro posto, Cortez ha organizzato l’asteroide M, e tutti ci pensano Il suo consiglio che Magneto viene ucciso, rendendo il mutante più anziano un martire, ispirerà gli altri a compiere la sua missione.

Il nuovo assistente ha scoperto questo tradimento e gli assistenti lo hanno abbandonato non appena ha rivelato cosa aveva fatto Cortez. Cortez era anche un membro di Upstarts, un gruppo di mutanti che vengono notati e registrati da un misterioso game manager mentre uccidono altri mutanti. Cortese in seguito subì ulteriori umiliazioni quando Magneto tornò poco prima della morte di Cortez con una delle numerose morti apparenti per mano di Exodus. Più recentemente, è riemerso con una rinascita Presuntuoso Morirono poco prima dell’inizio dell’era Kraquan.

Durante il tour di Magneto nella struttura SWORD, viene avvicinato da Cortez, che parla in modo molto nervoso ed eloquente quando si rivolge a Magneto, cercando di scusarsi per le sue azioni passate prima di disconnettersi. Mentre escono dalla stanza, Magneto sussurra ad Abigail, chiedendosi perché abbia scelto Cortez, che gli ha detto che era la scelta migliore per aumentare l’energia in pochissimo tempo. Sebbene tutti gli altri si sentano in ansia per la presenza di Cortez, lui non lo capisce. Quando Cortez finalmente prende il suo posto insieme al resto dei sei, continua a strofinare le persone nel modo sbagliato. Hanno tutti un ruolo speciale e Cortez ricorda subito agli altri che senza di lui l’anello fallisce, sottolineando e amplificando l’importanza della squadra.

Fabian Cortez non è un bravo ragazzo, anche quando interpreta l’eroe esteriormente. Poche persone nell’Universo Marvel lo tollerano e non è chiaro se una singola anima apprezzi veramente la sua esistenza. Tuttavia, c’è sempre un posto per quasi ogni mutante È Cracovia, Anche problematico. La nuova posizione che occupa potrebbe avergli dato alla testa, ma i convertiti con i piedi per terra potrebbero essere d’accordo con l’ego gonfiato di Cortez fintanto che rimane lontano.

