Gregoraci conferma tutto, Briatore e Salemi in difficoltà?

Salemi nomina Gregoraci e da lì Signorini lascia accendere la miccia: si parla di vacanze in Sardegna, della vicinanza di Giulia con Briatore e la lite è finita.

Abbiamo parlato del svanire Fra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, per colpa di Flavio Briatore e mentre influenzarlo ci vediamo subito rifiuto, l ‘ex moglie del contraente ha confermato il parole del conduttore E infatti dettagliata la circostanza

Signorini accende il match tra Gregoraci e Salemi

Una fine scoppiettante per dire il minimo episodio che è iniziato Signorini, grilletto chiodo reazione a catena: il conduttore ha, infatti, rivelato a vecchia ruggine tra Giulia ed Elisabetta, a causa di a vacanze in Sardegna Dove erano presente, oltre alle due donne della Casa, Flavio Briatore. Una vacanza dove si capisce chiaramente dalle parole di Elisabetta, questa Giulia ci sarebbe, in un certo senso, testato con Briatore. E poi il file discussione tra i due ha anche continuato dopo i titoli di coda.

Gregoraci accusa Salemi di provare con Flavio

Tutto parte da Giulia Salemi chi nomina Elisabetta gregoraci e disse: “Ma niente di personale “, mia Gentiluomini, come dice lui Tempo, fa notare e dice: “Sei sicuro? Mi sembra che prima di entrare in casa tra te ed Elisabetta C’erano ruggine per colpa di vacanze in SardegnaMentre Giulia interpreta lo gnorri, Elisabetta capisce subito a cosa si riferisce il conduttore e ride e non solo Conferma ma anche dettaglia la situazione:

Non era una vacanza, ci siamo conosciuti in Sardegna, lei ci va spesso, ma tra noi non è mai successo niente, diciamo che ha chiacchierato più con Flavio che con me. Ma taccio, sono una signora e taccio

Elisabetta al momento attacca e svela i messaggi di Giulia a Briatore

Hai scambiato messaggi con Flavio, va bene … dai … Ma non l’ho detto, non ho mai detto niente. Sei sempre stato gentile con lui, con Francesco, volevi cose … una volta a casa e ho assistito a una telefonata con Flavio, mi fa strano che adesso

Giulia accusa Elisabetta: “Sei una snob da quando ero piccola”

Il Salemi non entra e risponde:

Che dici? Sono stato invitato lì da Domi, lo conosci anche tu. Eravamo 7-8 persone, Flavio è molto gentile con me, ma non ci ho provato e comunque non eravate già insieme. Alfonso, non lo accetto. Dai, sei uno snob, mi guardi dalla testa ai piedi da quando ero piccolo Potresti essere interessato a: GF Vip, Gregoraci confessa tutto: ha un “contratto” con Briatore

Giulia accusa Elisabetta di essere stata quella che l’ha snobbata e di ho solo amicizia per Flavio, ma Gregoraci non c’è e accusa Giulia: “Venivi a Miliardario, salutavi affettuosamente il suo me Lo consideravo mio “. Giulia contro ma il Gregoraci, per ora, fermati e dacci una pausa, detto:

Comunque, non voglio parlarne, non hanno sentito questa storia da me. Non so chi gliel’ha detto. Devo sempre essere attaccato per un motivo o per l’altro e non voglio nemmeno parlarne. Sono una donna separata e chiunque può fare quello che vuole. Non voglio sentire il minuto.

Finirà tutto? il il pubblico non crede. Quindi era solo il primo round?