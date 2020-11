Covid, con il vaccino cinese CoronaVac, una robusta e rapida produzione di anticorpi

Resta da verificare nella fase 3 della sperimentazione se la concentrazione di anticorpi indotta da CoronaVac è sufficiente prevenire l’infezione e se funziona anche il vaccino gli anziani.

“Adatto per l’uso durante una pandemia” – “I nostri risultati mostrano che CoronaVac è in grado di indurre una rapida risposta anticorpale entro quattro settimane dalla somministrazione, con due dosi a distanza di 14 giorni. Questo rende il vaccino adatto per l’uso di emergenza durante la pandemia” , ha dichiarato. Fengcai Zhu, del Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie di Jiangsu a Nanchino.

Un vaccino diverso dagli altri – CoronaVac è uno dei 48 candidati al vaccino preventivo Covid-19 attualmente in sperimentazione clinica. Si tratta infatti di un vaccino basato sull’intero virus inattivato chimicamente, da un ceppo di Sars-CoV2 originariamente isolato da un paziente cinese. Tutti i partecipanti al test non sono mai risultati positivi al coronavirus e non hanno mai viaggiato in aree con un’alta incidenza di contagio.

Test e risultati – Nelle due fasi sperimentali, report Lancetta, il vaccino è stato testato (rispetto al placebo) in due dosi e ha prodotto una risposta anticorpale anche alla dose più bassa. Tuttavia, non è noto per il momento se la concentrazione di anticorpi presenti nel sangue dei vaccinati sia sufficiente a proteggerli dal virus, perché era inferiore alla concentrazione di anticorpi riscontrata nei pazienti guariti dall’infezione. Gli effetti avversi erano assenti o lievi; il dolore riportato più frequentemente è stato il dolore al sito di iniezione.

Può essere conservato in frigorifero e stabile per tre anni – Il CoronaVac “potrebbe essere un’opzione interessante perché può essere conservato in un frigorifero standard tra 2 e 8 gradi Celsius, come nel caso della maggior parte dei vaccini in uso oggi, compresa l’influenza”, ha spiegato il uno degli autori del test, Gang Zeng, di Sinovac Biotech. Inoltre, il vaccino potrebbe rimanere stabile per più di tre anni, il che offrirebbe molti vantaggi al momento della distribuzione, anche in località remote. “Naturalmente, i dati dei test di Fase 3 saranno cruciali per stabilire la vera utilità del CoronaVac”.